Nitra chce skrátiť prevádzkový čas barov a herní

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 12. mája (TASR) – Nitrianska radnica plánuje skrátiť prevádzkový čas barov a herní. Mestský úrad na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva pripravil návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré má skrátiť prevádzku herní do druhej hodiny ráno. Ak ho poslanci schvália, budú musieť skôr zatvárať aj zábavné podniky a diskotéky.Tie môžu byť v súčasnosti v pondelok, vo štvrtok a v nedeľu otvorené do polnoci, v utorok a stredu do tretej hodiny ráno a v piatok a sobotu do štvrtej ráno. Podľa upraveného VZN by ich prevádzková doba mohla byť cez týždeň do polnoci a len v piatok a sobotu do druhej hodiny ráno.Magistrát už zverejnil návrh nariadenia na svojej úradnej tabuli. Mestské zastupiteľstvo o ňom bude rokovať 18. mája. Už dnes sa však o obmedzení prevádzkových hodín barov a herní živo diskutuje. Polemika prebieha predovšetkým na internete a sociálnych sieťach. Väčšina diskutujúcich so zmenou VZN nesúhlasí.Mestský úrad v dôvodovej správe k návrhu argumentuje tým, že sa skrátením prevádzkovej doby herní a barov snaží zlepšiť verejný poriadok, najmä v centre mesta.argumentuje magistrát.Problémy so zábavnými podnikmi, ktoré sú v centre mesta, predovšetkým na Mostnej ulici, môže podľa mestských úradníkov vyriešiť práve obmedzenie ich prevádzkovej doby. Podľa väčšiny diskutérov na sociálnych sieťach spôsobí takýto krok vyľudnenie centra mesta a vytlačenie zabávajúcich sa ľudí z diskoték do ulíc.K problému sa vyjadril aj Nezávislý klub mladých poslancov, ktorí návrh VZN nepovažujú za správny. Skrátenie otváracích hodín zábavných podnikov podľa nich nijako nepomôže zabezpečiť verejný poriadok.konštatujú vo svojom stanovisku poslanci.