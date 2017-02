Nitra chce za európske peniaze zmodernizovať základné školy

Ilustračné foto. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 4. februára (TASR) – Nitrianska radnica plánuje investovať do modernizácie základných škôl. V rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) chce získať zdroje na technické vybavenie jazykových tried, školských knižníc a rôznych druhov odborných učební.O zriadenie špecializovaných tried so zameraním na chémiu, biológiu, dielne či na jazykové a počítačové učebne sa bude uchádzať celkovo 11 škôl.skonštatoval mestský poslanec a predseda komisie školstva Miloslav Hatala.Ako pripomenul, mesto plánuje získať z fondov Európskej únie zdroje aj na rozšírenie siete materských škôl (MŠ).uviedol Hatala.