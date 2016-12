Nitra hľadá záujemcov, čo chcú stavať a prevádzkovať parkovacie domy

Foto: Ilustračné foto: TASR/Tomáš Halász Foto: Ilustračné foto: TASR/Tomáš Halász

Nitra 22. decembra (TASR) – Na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina by v budúcnosti mali vyrásť tri parkovacie domy. Mestské zastupiteľstvo v decembri odsúhlasilo pravidlá súťaže, pomocou ktorej chce radnica nájsť firmu, ktorá by objekty postavila a prevádzkovala.Radnica vyčlenila na výstavbu hromadných garáží tri pozemky, ktoré víťazovi súťaže prenajme. Jedným z nich je trávnatá plocha ohraničená ulicami Mikovíniho, Čajkovského a Partizánska. Druhá parcela je medzi ulicami Hviezdoslavova a Čajkovského a tretia je ohraničená ulicami Jedlíkova a Kmeťova. „informoval magistrát.Podľa pravidiel súťaže musia mať parkovacie domy plné steny, aby exhaláty a hluk z áut nerušili obyvateľov sídliska. Súčasťou objektu nesmú byť byty, ani ubytovne a nesmú sa v nich zriadiť prevádzky herní ani pohostinstiev. Zo súťažných návrhov musí byť zrejmé, ako budú objekty zasadené do terénu a okolitej zástavby. Záujemcovia o výstavbu parkovacích domov musia tiež vykonať vlastný prieskum, na základe ktorého vyhodnotia vhodný počet parkovacích miest. Musia uviesť aj termín začiatku výstavby a garantovať, že stavebné práce nepotrvajú dlhšie ako dva roky.Ako informovala radnica, lehota predkladania súťažných návrhov začala plynúť 20. decembra a potrvá do 10. februára. Snaha o budovanie parkovacích domov na sídliskách je súčasťou opatrení, ktoré majú systémovo riešiť zlú situáciu s parkovaním v obytných súboroch v Nitre.