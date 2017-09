Nitra napriek prvej prehre stále lídrom, kouč Trnavy: Dôležité body

Na snímke tréner Trnavy Nestor El Maestro. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 11. septembra (TASR) - Nováčik slovenskej futbalovej Fortuna Ligy z Nitry ochutnal prvýkrát chuť prehry v ročníku 2017/18 až v 7. kole. Hoci gólom v nadstavenom čase prehral na Štadióne Antona Malatinského s Trnavou 1:2, stále vedie ligovú tabuľku o bod pred druhým Slovanom Bratislava a tretím Spartakom.Až do záveru súboja to nebol príliš atraktívny futbal. Potom sa však urodili gólové momenty a takmer šesť tisíc divákov videlo rozuzlenie v posledných sekundách. Zverenci hosťujúceho trénera Ivana Galáda po zásahu striedajúceho Andreja Ivančíka v 76. minúte viedli, lenže Trnavčania tretiu prehru v rade nepripustili. Šťastný výber mal aj domáci tréner Nestor El Maestro a Tomáš Brigant si pár desiatok sekúnd po príchode na trávnik otvoril gólový účet v "červeno-čiernom" drese. Keď už to vyzeralo na remízový koniec, neustrážila najlepšia fortunaligová defenzíva Ivana Hladíka a stopér Spartaka v posledných sekundách nadstaveného času po centri z priameho kopu dal svoj druhý ligový gól.zhodnotil pre klubový web Trnavy jej tréner Nestor El Maestro a dodal:Bývalý tréner SR 21 Galád bol po zbabranom závere logicky smutný, podľa jeho názoru sa ale nováčik opäť niečo naučil: