Nitra: Nevidiaca rodina prišla k urne s ťahákom v Braillovom písme

Na snímke rodina Zbranekova, ktorej všetci členovia sú nevidiaci alebo slabozrakí, využíva pri hlasovaní osobného asistenta počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v Nitre, dňa 4. novembra 2017. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Na snímke rodina Zbranekova, ktorej všetci členovia sú nevidiaci alebo slabozrakí, využíva pri hlasovaní osobného asistenta počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v Nitre, dňa 4. novembra 2017. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 4. novembra (TASR) – Vo volebnej miestnosti na Potravinárskej ulici v Nitre využila svoje volebné právo aj rodina Zbranková. Všetci traja členovia rodiny sú nevidiaci, k volebnej urne prišli spolu so svojím asistentom.skonštatoval Josef Zbranek, člen Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.Podľa Ivety Zbrankovej sa celá rodina pripravovala na voľby už od piatka.poznamenala Zbranková. Podľa slov jej manžela sú najhoršie na tom nevidiaci, ktorí neovládajú Braillovo písmo ani techniku.skonštatoval Zbranek.V parlamentných voľbách dostávajú nevidiaci zoznam kandidátov v Braillovom písme, vytlačí im ho Slovenská knižnica v Levoči.povedal Zbranek.Syn Peter Zbranek využil pri hlasovaní smartfón s aplikáciou.Zoznam vybraných kandidátov mal uložený v maili, smartfón s aplikáciou mu text mailovej správy prečítal. Vybraných kandidátov krúžkoval asistent, ktorému rodina plne dôveruje. Ten aj vložil hárky do obálky, ktorú nevidiaci hodili do volebnej urny.