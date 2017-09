Nitra oslavuje podujatiami Svetový deň cestovného ruchu

Ruiny kláštorného kostola na Zobore. Foto: Henrich Mišovič Foto: Henrich Mišovič

Nitra 23. septembra (TASR) – Prehliadkami areálu bývalých kasární na Martinskom vrchu či ruín areálu Zoborského kláštora sa dnes začali v Nitre oslavy Svetového dňa cestovného ruchu. Oslavy sa vzájomne prepájajú s Dňami Európskeho kultúrneho dedičstva a potrvajú do 27. septembra. Podujatie už po 12. raz pripravilo mesto Nitra a Katedra manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, informovala Ľudmila Synaková z nitrianskeho mestského úradu.Počas tohto víkendu môžu Nitrania i návštevníci mesta absolvovať zážitkové prehliadky so sprievodcom v areáli bývalých kasární na Martinskom vrchu. V Archeoparku Nitra je pripravená prehliadka objektov slovanských obydlí, záujemcovia si môžu pozrieť ukážku pečenia v dobovej peci, vypaľovanie keramiky a vyskúšať lukostreľbu.skonštatovala Synaková.Milovníci histórie môžu počas tohto víkendu absolvovať prehliadky ruín areálu Zoborského kláštora so sprievodcom pátrom Filipom, pripravená je aj netradičná nočná prehliadka a tvorivé dielne pre deti. Súčasťou sprievodného programu je sprístupnenie prvej etapy zážitkovej expozície, ale aj bezplatná jazda konským povozom. Počas víkendu premáva z autobusovej zastávky na Palárikovej ulici na Martinský vrch a Zoborský kláštor bezplatný retrobus.Od pondelka 25. septembra do stredy 27. septembra sú pre záujemcov pripravené bezplatné prehliadky mestom. Pondelková prehliadka bude zameraná na dejiny, utorok bude patriť prehliadke technických pamiatok, v stredu sa záujemcovia oboznámia s Nitrianskou secesiou. Podujatie vyvrcholí cestovateľskými prednáškami, určenými pre študentov stredných a vysokých škôl, ale aj pre všetkých priaznivcov cestovania z radov širokej verejnosti.