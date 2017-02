Nitra porazila Košice až po samostatných nájazdoch

Eduard Šedivý z Košíc (vľavo) a Filip Bajtek z Nitry v zápase 44. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra - HC Košice 5. februára 2017 v Nitre. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

HK Nitra – HC Košice 3:2 pp a sn (2:0, 0:0, 0:2 – 0:0, 1:0)



Góly: 6. Tvrdoň (Slovák, Blackwater), 18. Slovák (Ordzovenský, Milam) – 51. Koch (Varga, Bicek), 56. Nagy (Matejka, Ru. Huna) rozh. samostatný nájazd: Cope, Rozhodovali: Jonák, Goga – Výleta, Vyšný, vylúčení: 9:10, navyše: Cope - Dudáš, Matejka všetci 10 minút zhodenie rukavíc, presilovky 2:0, oslabenia: 0:0, 3396 divákov



Zostavy:



Nitra: Hartzell – Milam, Ordzovenský, Rais, Mezei, Meland, Versteeg, Korím, Pupák – Blackwater, Slovák, Tvrdoň – Kutálek, Krištof, Ručkay – Macík, Šiška, Cope – Štefanka, Paukovček, Bajtek



Košice: Kopřiva – Šmach, Šedivý, Matejka, Vašíček, Jankovič, Koch, Klíma, Dudáš – Ru. Huna, Boltun, Nagy, Bicek, Suja, Varga , Spilár, Jenčík, Bartoš, Šoltés, Vrábeľ, Milý , Spilár, Jenčík, Bartoš, Šoltés, Vrábeľ, Milý

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 5. februára (TASR) - Zápas druhého s tretím sa začal vo svižnom tempe. Prvé príležitosti mali počas presilovej hry hostia, ale Hartzell pokusom Suju či Nagya odolal. Na opačnej strane dostali rovnakú výhodu domáci a po vyšachovaní obrany otvoril skóre zápasu Tvrdoň. Obe mužstvá boli veľmi dobre namotivované a zápas pripomínal play off. V 9. minúte strelili Nitrania druhý gól, ale radosť im prekazil hvizd rozhodcov. Už prvá tretina priniesla šarvátku, v ktorej domáci Cope zložil Dudáša na lopatky. V 18. minúte si prebral puk do jazdy Slovák a strelou švihom prekonal Kopřivu – 2:0. V 19. minúte skúšal hosťujúci Matejka vyprovokovať k bitke Štefanku, ale rukavice zhodil len bek Košíc.Aj úvod druhého dejstva sa niesol v podobnom aktívnom duchu. V 26. minúte mal veľkú príležitosť domáci Šiška, ale Kopřiva mu zmenšil strelecký uhol a strelu spomedzi kruhov zlikvidoval. V 29. minúte ušiel domácej obrane Bartoš, ktorý bol faulovaný, ale nariadené trestné strieľanie bravúrne zlikvidoval Hartzell. Aktivita Nitry neutíchala a Košiciam sa nepodarilo vyjsť z pásma takmer dve minúty pri hre päť na päť.Nitrania od začiatku tretej tretiny zmenili prístup a sústredili sa viac na bránenie. V 47. minúte podržal po skrumáži domácich brankár Hartzell. V 49. minúte nepríjemne vystrelil spoza hráča Štefanka, ale Kopřiva si jeho strelu postrážil. Košičanom sa podarilo dostať späť do zápasu v 51. minúte zásluhou Kocha, ktorý namieril presne od modrej čiary. Nitrania sa nepoučili a aj naďalej upustili z aktivity a trest zákonite prišiel v podobe vyrovnania. V 56. minúte tečoval Matejkovu strelu Nagy.Keďže gól už v riadnom hracom čase nepadol prišlo na rad predĺženie 3 na 3, ktoré bolo premiérové túto sezónu na nitrianskom ľade. V predĺžení mali Košice výhodu presilovej hry, počas ktorej pálil z prvej Bicek, ale Hartzell sa famózne premiestnil a puk chytil do lapačky. Jediný úspešný strelec bol nitriansky útočník Cope, ktorý tak zabezpečil Nitranom dva body.