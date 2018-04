Nitra pred letnou sezónou zrekonštruuje na kúpalisku tri bazény

Mestské kúpalisko v Nitre, ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Mestské kúpalisko v Nitre, ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 22. apríla (TASR) – Nitriansky primátor Jozef Dvonč sa nevzdal myšlienky prestavať letné kúpalisko na areál s celoročným využitím. O tejto investícii v hodnote viac ako 15 miliónov eur sa v Nitre hovorí už niekoľko rokov. Doteraz sa však nepodarilo zabezpečiť jej financovanie a mestskí poslanci na svojom marcovom rokovaní rozhodli, že sa tento investičný zámer realizovať nebude.Namiesto toho má radnica zmodernizovať súčasné kúpalisko, mestský kúpeľ a nájsť lokalitu na výstavbu novej mestskej plaveckej haly. „Ak by sa našiel nejaký partner, ktorý by ho bol ochotný vybudovať kúpalisko s celoročným využitím, tak predložím návrh na zmenu tohto uznesenia. Či ho poslanci schvália, alebo neschvália, to je už na nich. Ale my stále hľadáme partnera, ktorý by bol ochotný do tohto projektu ísť, či už je to pri návštevách zahraničných delegácií, hostí z partnerských miest alebo pri iných príležitostiach,“ povedal Dvonč.Ako pripomenul, mesto pri hľadaní vhodného partnera na prestavbu kúpaliska pokračuje aj v plnení uznesenia zastupiteľstva a pripravuje aj modernizáciu existujúcich rekreačných zariadení. „Investície v Mestskom kúpeli už sú zahrnuté v tohtoročnom rozpočte. Je tam výmena bočnej steny aj výmena vírivky a ďalšie opatrenia. Okrem toho sa pripravuje aj oprava troch bazénov na letnom kúpalisku, takže určite nebudeme poskytovať slabšie služby, ako sme poskytovali v roku 2017,“ dodal Dvonč.