Nitra predá budovy Gymnázia na Golianovej za vyše 3,5 milióna eur

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 22. decembra (TASR) – Mesto Nitra predá budovy Gymnázia na Golianovej ulici Nitrianskemu samosprávnemu kraju (NSK), ktorý je zriaďovateľom školy. Mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní rozhodli, že predajná suma bude 3.525.690,64 eura. Podľa schváleného uznesenia musí kraj uhradiť do 60 dní od podpisu kúpnej zmluvy tri milióny eur. Zvyšnú sumu zaplatí formou splátok rozdelených na tri roky so začiatkom splácania v roku 2018.“ uvádza sa v uznesení mestského zastupiteľstva.Radnica predá NSK pavilóny označené ako A, B, C, D, E, F a G. Pozemky pod budovami zatiaľ zostanú vo vlastníctve mesta, ktoré ich kraju prenajme za symbolické jedno euro ročne dovtedy, kým jednotlivé parcely prejdú po vzájomnom majetkovom vyrovnaní do vlastníctva vyššieho územného celku. Predaj budov gymnázia je súčasťou snáh mesta a NSK usporiadať postupne užívacie vzťahy k nehnuteľnostiam.Pri decentralizácii a reforme verejnej správy zostali viaceré inštitúcie vyššieho územného celku v budovách, ktoré do vlastníctva získalo mesto, a naopak, mestské organizácie boli nútené využívať nehnuteľnosti patriace kraju. „uviedol predseda NSK Milan Belica.