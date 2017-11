Nitra presvedčivo zvíťazila nad hokejistami z Nových Zámkov

Ilustračný záber. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

HK Nitra – HC Nové Zámky 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)



Góly: 19. Versteeg (T. Mikúš, Blackwater), 24. T. Mikúš (Krištof, Paulovič), 32. T. Mikúš (Ordzovenský, Mezei), 53. T. Mikúš (Mezei, Krištof). Rozhodovali: Novák, Goga – Výleta, Tvrdoň, vylúčení: 2:7, navyše: Mezei (Nitra) 10 minút napadnutie hlavy a krku, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 2047 divákov



Zostavy:



Nitra: Foltán – Rýgl, Mezei, Ordzovenský, Milam, Kuzma, Versteeg, Mich. Pupák, Korím – Paulovič, Krištof, Kutálek – Rzavský, Blackwater, T. Mikúš – Luciani, J. Ručkay, Csányi – Mir. Pupák, A. Kollár ml., Šille



Nové Zámky: Romančík – Plašil, M. Novák, M. Hruška, M. Jass, Salija, Prapavessis, Šimek – Fábry, Špirko, Škoda – Raenko, Dubinin, Monya – Cetkovský, Novotný, Zbořil – Lantoši, Šimun, R. Varga

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 3. novembra (TASR) -Domácim pribudol na dlhý zoznam zranených ďalší hráč – Macík, na opačnej strane prišli hostia prišli do Nitry v plnej sile a povzbudení výhrou v prvom vzájomnom zápase na domácom ľade. Prvú šancu v zápase mali domáci, keď Luciani zobral puk obrancovi hostí, ale neprekonal Romančíka. V 14. minúte mal pred sebou odkrytý priestor Jass, ale s jeho strelou si Foltán poradil. O minútu neskôr ukázali skvelú súhru Krištof s Paulovičom, ale druhý menovaný mieril iba do Romančíka. Prvý gól padol v 19. minúte, keď Mikúš priťukol puk Versteegovi, ktorý ho napálil presne pod brvno – 1:0.V druhej tretine boli hostia nedisciplinovaní a dopúšťali sa veľkého množstva faulov. V 24. minúte využil presilovú hru Mikuš – 2:0. V 30. minúte mohol zvýšiť skóre Ordzovenský, ale neprestrelil Romančíka. O dve minúty sa už výsledok menil, keď Ordzovenský našiel krížnou prihrávkou Mikúša a ten druhýkrát v zápase prekonal Romančíka – 3:0. Zámčania si nedokázali vypracovať takmer žiadnu vyloženú príležitosť a brankár Foltán nemal veľa práce. Do kabín sa mohlo ísť za stavu 4:0, ale peknú akciu na jeden dotyk nedokázal úspešne zakončiť Paulovič.Zámčania museli v tretej tretine oveľa zlepšiť svoj výkon, ak chceli pomýšľať aspoň na remízu. Nitrania však mali pohodu na hokejkách a hostí do žiadnej vyloženej šance nepúšťali. V 47. minúte namieril spomedzi kruhov Csányi, ale jeho strela skončila iba na žŕdke. Znížiť mohol Špirko, ale jeho strela nebola presná. V 53. minúte skompletizoval Mikúš „presilovkový“ hetrik a zároveň dal výsledku definitívu. Hostia následne ešte skúšali pokaziť Foltánovi čisté konto, ale ten si s „propagačnými“ strelami poradil.