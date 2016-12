Nitra pripravuje výstavbu cyklotrás za milióny eur, peniaze prídu z EÚ

Ilustračné foto Foto: ŽSK Foto: ŽSK

Nitra 24. decembra (TASR) – V Nitre by v priebehu budúceho roka mohlo pribudnúť niekoľko kilometrov nových cyklociest. Stavebné povolenie už bolo vydané na trasu, ktorá bude viesť cez lávku ponad rieku Nitra na sídlisko Chrenová i na úsek vedúci zo sídliska Klokočina cez Borinu a Hollého ulicu až na autobusovú stanica a do centra mesta. Pripravená je tiež trasa, ktorá bude viesť z mestského parku do Dražoviec, naprojektovaný je aj cyklistický chodník, ktorý prepojí mestskú časť Mlynárce, so sídliskami Diely a Klokočina.Podľa prednostu mestského úradu Igora Kršiaka je pripravená výstavba cyklotrás v celkovom objeme šiestich až siedmich miliónov eur. Ich výstavbu chce mesto financovať z fondov Európskej únie (EÚ).skonštatoval Kršiak.Doplnkovou službou k cyklotrasám by mohol byť bike sharing. Zdieľanie bicyklov chce v Nitre spustiť v prvom polroku 2017 spoločnosť Arriva. V prvej fáze by malo medzi univerzitami a železničnou a autobusovou stanicou rotovať približne 50 až 60 bicyklov.vysvetlil prednosta.