Nitra sa neprihlásila do nasledujúcej sezóny basketbalovej SBL

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 29. júna (TASR) - Vedenie basketbalového klubu MBK SPU Nitra sa rozhodlo neprihlásiť do Eurovia Slovenská basketbalová liga v sezóne 2017/2018. Profesionálny mužský basketbal sa tak pod Zoborom v nasledujúcom ročníku hrať nebude.Klub mal väčšie problémy už od roku 2014, posledné tri sezóny odohral s mladým kádrom zloženým zo slovenských hráčov. Nitra skončila v uplynulej sezóne na poslednom jedenástom mieste, keď vyhrala iba tri zápasy.Basketbalisti SPU Nitra nepodali prihlášku do nového ročníka SBL v sezóne 2017/18. Vedenie klubu sa jednoznačne rozhodlo nepokračovať v podmienkach, ktoré družstvo malo posledné tri roky od sezóny 2014/15, keď družstvo zachránil od konca bývalý hráč Peťo Seman. Trojročný projekt hrať SBL s mladými slovenskými hráčmi nikoho v Nitre ani na Slovensku neoslovil a tiež ani mladých slovenských hráčov.Vedenie klubu malo za cieľ zdvojnásobiť najmenší rozpočet klub v SBL a hrať v lige dôstojnejšiu úlohu, ktorá by zaručila perspektívu rozvoja basketbalu. Tento zámer sa napriek tomu, že Nitra je momentálne centrom priemyselnej výroby a rozvoja v Európe a veľkej snahe vedenia nepodarilo naplniť.MBK SPU sa ospravedlňuje svojim fanúšikom, že práve v čase, keď mesto Nitra bojuje o titul Európske mesto športu 2018, zaniká mužský basketbal, ktorý tu bol nepretržite 65 rokov v rôznych typoch súťaží.O tomto kroku sme informovali vedenie SPU, primátora mesta ako aj sponzorov. Dúfame a pevne veríme, že sa po určitom čase opäť vrátime k profesionálnemu basketbalu mužov v Nitre, píše sa v oficiálnom stanovisku vedenia klubu na jeho facebookovom profile.uviedol pre nasanitra.sme.sk prezident klubu Stanislav Michalík.