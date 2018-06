Nitra ukončí rekonštrukciu dvoch futbalových štadiónov v priebehu roka

Na archívnej snímke rekonštrukcia futbalového štadióna FC Nitra. Foto: TASR Foto: TASR

Nitra 1. júna (TASR) – Futbalové štadióny FC a ČFK Nitra by mali byť už čoskoro zrekonštruované. Stavebné práce na veľkom štadióne pod Nitrianskym hradom sa začali už na prelome rokov 2017 a 2018, momentálne tu už po obvode ihriska rastú nové tribúny.Nitriansky primátor Jozef Dvonč spoločne s prezidentom Slovenského futbalového zväzu Jánom Kováčikom skonštatovali, že práce prebiehajú bez väčších problémov a podľa harmonogramu. Štadión FC Nitra bude mať po ukončení rekonštrukcie kapacitu 7480 miest a bude spĺňať podmienky UEFA tretej kategórie.Podľa projektu sa na štadióne budujú tri nové zastrešené tribúny pozdĺž severnej, východnej a južnej strany hracej plochy. Jestvujúca východná tribúna sa rekonštruuje presne podľa požiadaviek UEFA. Súčasťou prestavby majú byť aj viaceré menšie stavebné práce a úpravy. Okrem vybavenia tribún to budú aj mládežnícke šatne, osvetlenie i kamerový systém.Mesto okrem toho zrekonštruuje aj futbalový štadión ČFK Nitra na sídlisku Čermáň.informovala radnica. Rekonštrukčné práce na oboch štadiónoch by mali byť podľa magistrátu dokončené v priebehu tohto roku.