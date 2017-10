Nitra ukončila spoluprácu s dvoma hokejistami

Brankár Nitry Erica Hartzell Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 9. októbra (TASR) – Vedenie tipsportligového klubu HK Nitra ukončilo spoluprácu s brankárom Ericom Hartzellom a útočníkom Davidom Friedmannom. Rez v kádri je dôsledkom nelichotivých výsledkov nitrianskeho tímu v nedávnom období. Klub informoval o zmenách na oficiálnej stránke.Brankár Eric Hartzell prišiel do Nitry počas sezóny 2016/2017 a postupne vytlačil Michala Valenta z postu brankárskej jednotky. Nitrianskemu tímu pomohol k postupu do finále Tipsport ligy, v ktorom napokon podľahol Banskej Bystrici. V aktuálnej sezóne sa mu však príliš nedarilo a v 11-tich zápasoch dosiahol iba 88,07% úspešnosť zásahov.Pod Zoborom už nepokračuje Kanaďan so slovenskými koreňmi David Friedmann. V 10 zápasoch strelil dva góly, ku ktorým pridal tri asistencie.uviedol prezident HK Nitra Miroslav Kováčik pre klubovú stránku. Nitra je po 10. kole na 5. priečke Tipsport ligy s 15-timi bodmi a záporným skóre 40:42.