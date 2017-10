Nitra uvažuje o zavedení participatívneho rozpočtu

Primátor Nitry Jozef Dvonč. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 5. októbra (TASR) – Mesto Nitra uvažuje o možnosti zavedenia participatívneho rozpočtu. V prípade, že tento zámer schváli mestské zastupiteľstvo, malo by byť v budúcoročnom rozpočte vyčlenených 50.000 eur. Tie budú vyžité na projekty, ktoré navrhnú priamo obyvatelia Nitry.Podľa slov primátora Jozefa Dvonča, magistrát chce aj takýmto spôsobom zapojiť verejnosť do riešenia problémov mesta.uviedol Dvonč.V prípade, že by sa prípadné zavedenie participatívneho rozpočtu v praxi osvedčilo, Dvonč pripustil, že by sa suma určená na tento účel mohla postupne zvyšovaťpovedal primátor.Podľa Dvonča predstavujú aktívni ľudia pre rozvoj mesta veľký potenciál, ktorý treba využiť. "skonštatoval.Dobrou skúsenosťou s ochotnými a aktívnymi ľuďmi bol podľa primátora aj nedávny hackathon, ktorý zorganizovala automobilka Jaguar Land Rover. Jeho cieľom bolo poskytnúť priestor odborníkom, ktorí by navrhli riešenie dopravy a systému parkovania v Nitre.dodal Dvonč.