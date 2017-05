Nitra vyhlásila súťaž na logo ku kandidatúre na Európske mesto športu

Pohľad na Nitriansky hrad Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 17. mája (TASR) – Nitrianska radnica vyhlásila verejnú súťaž na vytvorenie návrhu loga venovaného kandidatúre na Európske mesto športu. Ako informoval magistrát, hodnotená bude originalita, kreativita, adekvátnosť, atraktívnosť, aktuálnosť a relevantnosť predložených návrhov.Logo bude aplikované na rôznych propagačných a informačných materiáloch, darčekových a spomienkových predmetoch použitých pri prezentácii a propagácii Nitry ako kandidáta na Európske mesto športu. Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci i kolektívy. Účastníci môžu do 26. mája predložiť maximálne dva návrhy. Do súťaže sa môžu prihlásiť poštou alebo osobne na mestskom úrade. Autor víťazného loga získa finančnú odmenu vo výške 300 eur.Ako sa uvádza v pravidlách súťaže, každý návrh musí byť vypracovaný osobitne na papieri vo formáte A4 s presným definovaním použitých farieb a ich odtieňov, podľa štandardne používaných škál. Súťažné návrhy je potrebné predložiť aj v elektronickej podobe vo formáte tiff, jpg alebo pdf s minimálnym rozlíšením 300 dpi v čiernobielom a farebnom prevedení. Vyhlasovateľ súťaže žiada, aby bol každý návrh doplnený aj stručným vysvetlením zámeru autora.Mesto Nitra má ambíciu stať sa Európskym mestom športu v roku 2018. O udelení tohto titulu každoročne rozhoduje Asociácia európskych miest športu. Radnica verí, že Nitra má na získanie titulu potenciál, pretože tu dlhodobo vyrastajú športové talenty. K najznámejším patrí majster sveta a olympijský víťaz Matej Tóth, ale aj majstrovské tímy hokejistov, volejbalistov či basketbalistov.povedal pred časom nitriansky primátor Jozef Dvonč.