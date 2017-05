Nitra začala s letnou prípravou, od augusta ju čakajú kvalitné zápasy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 23. mája (TASR) - V pondelok odštartovala na vedľajšej ploche zimného štadióna prvým tréningom letná príprava hokejistov HK Nitra. Trénerovi Andrejovi Kmečovi sa na prvom zraze hlásilo osemnásť hráčov.Príprava bude trvať šesť týždňov, spestria ju tréningy na ľade raz do týždňa.povedal Andrej Kmeč. Realizačný tím však okrem tejto novinky zostáva verný zaužívaným zvyklostiam. "Nejaká obmena bude, ale nie radikálna. Chalanom sa budeme snažiť meniť povrch, či už beh v piesku a podobne, ale v globále to zostane nezmenené."Trénovať bude vicemajster celé leto, v auguste mu začnú kvalitné zápasy.uviedol pre TASR Kmeč.Na prvom zraze sa ešte Kmečovi nehlásili hráči zo zámoria a ďalších sedem hráčov, trénoval však aj Marek Slovák, ktorý bude pôsobiť v novej sezóne v bieloruskom tíme Junosť Minsk.prezradil Kmeč, ktorý by chcel v tíme viac odchovancov.V Nitre sa pripravujú na novú sezónu s čistými hlavami, aj keď občasná spomienka na neúspešné finále prebehne.dodal pre TASR kormidelník Nitry.