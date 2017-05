Nitra zatiaľ prevádzku barov neobmedzí

Primátor Nitry Jozef Dvonč. Foto: TASR - Henrich Mišovič Primátor Nitry Jozef Dvonč. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 18. mája (TASR) – Nitrianska radnica zatiaľ neobmedzí prevádzkový čas barov a herní. Mestskí poslanci dnes na svojom rokovaní neschválili návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré malo prevádzku zábavných podnikov obmedziť. Hlavným cieľom nariadenia malo byť zabezpečenie verejného poriadku a nočného pokoja.Dnes môžu byť bary a diskotéky v Nitre v pondelok, vo štvrtok a v nedeľu otvorené do 24. hodiny, v utorok a v stredu do tretej hodiny ráno a v piatok a v sobotu do štvrtej hodiny. Podľa upraveného VZN by ich prevádzková doba mohla byť cez týždeň do 24. hodiny a len v piatok a sobotu do druhej hodiny ráno.Proti návrhu boli prevádzkovatelia podnikov, ale aj časť verejnosti. Podľa slov zástupcu majiteľov klubov a diskoték Miroslava Dunčiča sa pod ich nesúhlasné stanovisko podpísalo v priebehu niekoľkých dní 4500 ľudí. So zmenami vo VZN však nesúhlasili ani poslanci, podľa ktorých obmedzenie otváracej doby problém s rušením verejného poriadku nevyrieši.Podľa poslanca Jána Grešša sa treba skôr zamerať na zvýšenie bezpečnosti pomocou policajných hliadok a bezpečnostných kamier. "Máme tú výhodu, že väčšina barov a diskoték je v Nitre sústredená na malej ploche Mostnej a Kmeťkovej ulice. Na nejakých 200 metroch máme 52 zábavných podnikov. Určite je lepšie osadiť tu štyri nové kamery so zvýšenou rozlišovacou schopnosťou a prísne trestať iba výtržníkov a nie 99 percent ostatných slušných ľudí zatváraním diskoték," skonštatoval.Súhlasil s ním aj poslanec Miloš Dovičovič, ktorý by v exponovaných lokalitách rád videl viacej policajtov. "O zvýšení počtu hliadok Policajného zboru počúvame už takmer 20 rokov a nič sa v tomto smere nezlepšuje. Pešieho policajta je v uliciach vidno iba vtedy, keď ide na obed," skonštatoval.Na dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva prišli aj prevádzkovatelia zábavných podnikov, podľa ktorých by ich obmedzenie prevádzkových časov poškodilo. "My potrebujeme prežiť. My v tom jednoducho máme peniaze a na začiatku, keď sme išli do tejto podnikateľskej činnosti, tak boli nastavené podmienky a tie by sa nemali teraz meniť. To by nebolo správne," skonštatoval Dunčič.Ako zdôraznil, majitelia prevádzok ani ich hostia by nemali trpieť kvôli niekoľkým výtržníkom. "A tých nevyriešime my ani mestská polícia. To môže urobiť iba štátna polícia. A to je ten najväčší problém, že tí, ktorí by mali byť potrestaní, tak nie sú. Ja fakt neviem zabrániť zákazníkovi, ktorí vyjde z môjho podniku von, aby nerobil hlúposti. To môže spraviť iba polícia," myslí si Dunčič.Podľa primátora Jozefa Dvonča je dôležité, že sa na tému verejného poriadku v meste otvorila diskusia. Ako skonštatoval, bezpečnostná situácia v meste nie je dobrá, čo dokazujú aj sťažnosti a petície občanov. "V zmysle diskusie, ktorá tu prebehla, zapojíme do toho ešte občanov a Policajný zbor a potom prídeme s nejakým riešením. Poviem úprimne, že ja som aj celkom rád, že dnes sa neprijalo rozhodnutie, ale vytvorí sa priestor na ďalšiu diskusiu a v rámci nej potom prídeme s nejakým návrhom," povedal Dvonč.Nitriansky primátor sa pre bezpečnostnú situáciu v meste obrátil aj na policajného prezidenta Tibora Gašpara. "Mám od neho list, v ktorom sľúbil vytvorenie druhého obvodného oddelenia Policajného zboru. To znamená, že máme základ na rokovanie, ako posilniť políciu. A my sme zmenou VZN vlastne chceli docieliť hlavne jednotnú dobu zatvorenia prevádzok. Pretože potom by sme za určitých okolností vedeli prostredníctvom polície vyčistiť mesto za nejakých desať až 15 minút. Čiže na toto sme chceli vytvoriť predpoklad, uvidíme, ako to v konečnej verzii dopadne," dodal Dvonč.