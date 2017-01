Nitra zdolala lídra. Košice prehrali s Poprad, tisíci zápas Bartoša

Na snímke útočník HC Košice Peter Bartoš odohral 1000. zápas v najvyššej slovenskej súťaži, vpravo dres s tisíckou mu odovzdal prezident HC Košice Juraj Mondík pred zápasom 37. kola Tipsport extraligy medzi HC Košice - HK Poprad 8. januára 2017 v Košiciach. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Tisíci zápas Bartoša



Skúsený veterán má za sebou 815 stretnutí v základnej časti a ďalších 185 v play off. Bartošova méta je úctyhodná aj preto, že významnú časť svojej kariéry odohral v zahraničí. Rodák z Martina odštartoval svoju seniorskú kariéru v drese miestneho MHC. V roku 1998 prijal ponuku českého extraligistu z Českých Budějovíc, za ktorého následne odohral dve sezóny. Po tom, čo sa štyrmi kanadskými bodmi na majstrovstvách sveta v Petrohrade v roku 2000 zaslúžil o striebornú medailu slovenského tímu, nasledoval odchod do zámoria.



V ročníku 2000/2001 odohral 13 zápasov za Minnesotu Wild v NHL, v ktorých strelil štyri góly a na ďalšie dva prihral. Väčšiu časť sezóny však strávil vo farmárskom tíme Minnesoty. Po sezóne nasledoval návrat do Českých Budějovíc, v drese ktorých následne odohral ďalšie tri kompletné sezóny. Počas "výlukovej" sezóny 2004/2005 sa rozhodol pre návrat na Slovensko. Jeho kroky smerovali do Zvolena, s ktorým sa dostal do finále extraligy. Od leta 2005 bol už hráčom košického HC, odkiaľ si v sezóne 2012/2013 "odskočil" do poľského Sanoku. V drese "oceliarov" získal päť majstrovských titulov, vrátane zlatého hetriku v rokoch 2009-2011.



Peter Bartoš mal v deň jubilejného zápasu na konte celkovo 769 bodov v najvyššej slovenskej súťaži za 333 gólov a 436 asistencií. Pred duelom s Popradom mu prezident HC Košice Juraj Mondík odovzdal pamätný dres s číslom 1000, plaketu a diplom.

HC Košice - HK Poprad 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Gól: 32. Henderson (Bondra, Zagrapan). Rozhodovali: J. Konc, Müllner - Gajan, Smrek, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2629 divákov.



Zostavy:



HC Košice: Kopřiva - Dudáš, Deyl, Šmach, Vašíček, Šedivý, Koch, Jankovič - Bicek, Suja, Jenčík - Hričina, Boltun, Nagy - Klíma, Bartoš, Milý - Novotný, Šoltés, Varga



HK Poprad: Šúrek - Fabian, Guliajev, Suchý, Dinda, Krempaský, Ježek, Krmenčík - Bondra, Zagrapan, Henderson - Kroták, Troliga, Matúš Paločko - Hvila, Lichanec, Vorobjev - Svitana, Mlynarovič, Štrauch



Hlasy po zápase:



Rostislav Čada, tréner HC Košice: "V úvode zápasu nám chýbal pohyb a strácali sme veľa pukov. V tejto časti hry nás podržal brankár Kopřiva. Zvýšili sme úsilie a pridali sme aj bojovnosť, ale v ďalšom priebehu stretnutia sme sa napriek tomu nedokázali presadiť proti organizovanej obrannej hre."



Marcel Ozimák, tréner HK Poprad: "Už v Nitre sme odohrali dobrý zápas a v predvedenom výkone sme chceli pokračovať. Zároveň sme chceli pridať viac disciplinovanosti. To sa nám dnes podarilo. Až do konca zápasu sme boli trpezliví, čo sa nám vyplatilo. Dali sme jeden gól, hoci sme ich mohli dať aj viac. Košičania od druhej tretiny pridali, pribudlo aj ich šancí, no ich strely boli skôr z menej nebezpečných situácií. Chlapcom patrí vďaka za víťazstvo a predvedený výkon. Pre nás sú tieto body zlaté, pretože vidíme, aká je situácia v tabuľke. Je to pre nás akoby sme získali šesť bodov."









HK Nitra – HC '05 iClinic Banská Bystrica 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)



Góly: 5. Mezei (Slovák, Tvrdoň), 5. Krištof (H. Ručkay, Blackwater), 55. Cope (Tvrdoň, Milam) Rozhodovali: Stano, Hejduk – Výleta, Tvrdoň, vylúčení: 3:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3336 divákov.



Zostavy:



Nitra: Halo – Milam, Ordzovenský, Pupák, Mezei, Versteeg, Meland, Korím, Piačka – Cope, Slovák, Tvrdoň – H. Ručkay, Krištof, Blackwater – Šiška, Štefanka, Macík – Bajtek, Paukovček, Šille



Banská Bystrica: Bacashihua – Maione, Wishart, Luža, Mihálik, Ďatelinka, Kubka, Ťavoda, Matuškin – Hickmott, Truchno, Buc – Kafka, Handzuš, Bortňák – Matoušek, Češík, Lamper – Belluš, Tamáši, Róth



Hlasy po zápase



Andrej Kmeč, tréner Nitry: "My sme odohrali výborný zápas na čele s brankárom Halom. Celý kolektív odviedol veľmi dobrú prácu. Veľmi dobre sme si poradili s tou fyzickou prácou Bystrice, s tými nahadzovanými pukmi. Vstup do zápasu bol veľmi dobrý, premenili sme dve šance. V priebehu prvej tretiny sme si ešte vytvorili šance, ktoré sme možno chceli zakončiť až do prázdnej brány a nezahrali sme to jednoduchšie a odskočiť na väčší gólový rozdiel. Dnes jediná naša slabšia vec boli presilové hry, aj keď ten tretí gól sme dali v presilovke, ale v iných zápasoch by nás to mohlo mrzieť. Na druhej strane sme dnes hrali veľmi disciplinovane a vylúčení bolo na naše pomery minimum."







Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: "My sme mali veľmi zlý vstup do zápasu, to sa týka celej prvej tretiny. Hneď v prvých minútach sme inkasovali dva góly. Nitra bola prvú tretinu jasne lepšia, rýchlejšia, dominovala v súbojoch, my sme boli všade o krok pozadu. Čo sa týka ďalšieho priebehu, tak tam sme sa trochu vzchopili a boli častejšie na puku, ale do nejakých vyložených šancí sme sa nedostali. Domáci samozrejme dobre bránili, čakali na našu chybu a tie prišli, takže myslím, že dnes domáci zaslúžené víťazstvo."





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 8. januára (TASR) - Piatemu východniarskemu derby v sezóne predchádzala milá udalosť, keď prezident HC Košice Juraj Mondík ocenil útočníka Petra Bartoša pri príležitosti jeho tisíceho zápasu v najvyššej slovenskej súťaži.Domáci mohli ísť do vedenia v 4. minúte, ale protiútok dvoch proti jednému Hričina nezakončil ideálne. V 6. minúte ušiel útočník Popradu Marek Zagrapan obrancovi Vašíčkovi, ten ho zastavil nedovolene a rozhodca bez váhania nariadil trestné strieľanie. V ňom však Popradčan neprekvapil brankára Kopřivu. Domáci brankár krátko na to zmaril aj príležitosť Krotáka, ktorý sa efektne dostal do šance. Popradský veterán pripravil v 17. minúte sľubnú pozíciu pre obrancu Dindu, tomu však v dôležitom momente skĺzol puk z hokejky. Domácim sa v prvej časti nedarilo prekvapiť hostí, ktorí sa prezentovali dobre organizovanou hrou v defenzíve.Tá im prinášala úspech aj v druhej časti. V 24. minúte si popradský brankár Šúrek poradil s príležitosťou Suju, na opačnej strane Štrauch nevyužil v 27. minúte zmätok okolo Kopřivovej bránky. V 32. minúte sa však už skóre menilo. V brejku dvoch proti jednému prihral Bondra na Hendersona, ktorý trafil puk iba ľavou nohou, no ten skončil v bránke. Jeden z hlavných rozhodcov uznal gól po tom, čo sa poradil s kolegom pri videu.Domáci nastúpili do tretej časti s viditeľnou snahou o vyrovnanie. V prvých desiatich minútach sa hralo najmä pred Šúrekom, no jeho spoluhráči nepúšťali súpera do výhodných streleckých pozícií. Chybu Ježka v 49. minúte nepotrestal Bartoš a Šúrek krátko na to zmaril aj príležitosti Nagya či Vargu. Domáci v závere skúsili aj hru bez brankára, ale vyrovnať sa im nepodarilo.XXXXPrvú vážnejšiu príležitosť zápasu mali domáci hokejisti, keď Meland hľadal v 3. minúte peknou prihrávkou Štefanku, ale ten puk minul. V 5. minúte podnikli domáci rýchly protiútok, ktorý zakončil presnou strelou medzi nohy bystrického gólmana Mezei a poslal Nitru do vedenia – 1:0. Už o 15 sekúnd vyhrávali Corgoni o dva góly. Pred bránu dostal presnú prihrávku Krištof a prekonal Bacashihuu – 2:0. Domáci nepoľavovali a veľkú príležitosť mal v 7. minúte Slovák, ktorý zakončoval prečíslenie 2 na 1, ale Bacashihua jeho strelu vyrazil. Brankár Nitry Halo nemal veľa práce a mierilo na neho minimum striel. Nebezpečný puk vyslal na nitriansku bránu Kafka, ktorého bekhendové zakončenie z 19. minúty zneškodnil Halo.Začiatok druhej tretiny začali hostia o poznanie lepšie ako v prvej. Hala ohrozil strelou počas presilovej hry Matoušek, ale mladý brankár si poradil. V 28. minúte predviedli pohľadnú akciu Tvrdoň so Slovákom, ale zakončenie druhého menovaného skončilo len na Bacashihuovi. V 33. minúte mal počas presilovej hry príležitosť Tvrdoň, ale Bacashihua zasiahol lapačkou. Nitrania hrali aj naďalej aktívne a robili hosťujúcej obrane veľké problémy.Na začiatku tretej tretiny si najskôr poradil brankár Halo so strelou Belluša a vzápätí efektne vyhlavičkoval strelu Bortňáka. Hostia začínali viac otvárať defenzívu a to mohol využiť Versteeg, ktorý zakončoval prečíslenie, ale iba do dobre postaveného Bacashihuu. V 49. minúte ušiel po ľavom krídle Ručkay, ale on ani dorážajúci Blackwater nepretlačili puk cez bystrického brankára. V 55. minúte Nitrania odskočili svojmu súperovi už na rozdiel troch gólov, keď presilovú hru využil Cope. V závere už neprišlo nič dramatické, Nitra si ustrážila víťazstvo a brankár Halo sa mohol radovať z prvého čistého konta.