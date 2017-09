Nitra zdolala Liptovský Mikuláš, Žilina porazila Nové Zámky

Radosť hokejistov Nitry Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

HK Nitra - MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

Góly: 3. H. Ručkay, 9. Luciani (Blackwater, Milam), 30. T. Mikúš (Blackwater, Luciani) – 8. Spilar (Uram, M. Sukeľ), 18. Kriška (B. Rapáč, Suchý). Rozhodovali: Orolin, Štefik – Jobbágy, Korba, vylúčení: 6:6, presilovky a oslabenia: 0:0, 2216 divákov.



Zostavy:



Nitra: Hartzell – Mezei, Pupák, Ordzovenský, Milam, Korím, J. Kováčik, Hruška, Versteeg – Rzavský, Krištof, Paulovič – Blackwater, Šille, Luciani – Kutálek, T. Mikúš, H. Ručkay – Šiška, A. Kollár ml., Štumpf



Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Mezovský, Nádašdi, Suchý, Kuráli, Pacalaj, Tabaček, Mat. Bača, Devečka – Uram, M. Sukeľ, Spilar – Kriška, Paukovček, B. Rapáč – J. Sukeľ, Langhammer, Števuliak – Kabáč, Piatka, Laco

MsHK DOXXbet Žilina - HC Nové Zámky 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Góly: 2. Klimenta (Martindale), 9. Ondruš (Pitt), 27. Poulin (J. Jurík) – 42. Salija (R. Varga). Rozhodovali: J. Konc st., Lokšík – Krajčík, Kollár, vylúčení: 4:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, striedania: Nové Zámky od 5. bez Novotného, 716 divákov.



Zostavy:



Žilina: Tomek – P. Mikuš, Hatala, Poulin, Mich. Roman, Mendrej, Harant, Luža – Handlovský, Holovič, Klimenta – Švihálek, Húževka, J. Jurík – Pitt, Martindale, Stupka – Váňa, Ondruš, Rogoň.



Nové Zámky: Kováč – Plášil, Mart. Chovan, Salija, Prapavessis, Hain, Kovačevič, Deyl – Surovka, Špirko, R. Varga – Cetkovský, Novotný, Zbořil – Lantoši, Dubinin, Tibenský – Dom. Rehák, Šimun, Fábry



Nitra 24. septembra (TASR) - Zápas mal od úvodu dobré tempo. Na prvý gól nemuseli diváci dlho čakať a na ich radosť to boli práve domáci, ktorí otvorili skóre zápasu vskutku kuriózne. Nastrelený puk zasiahol hosťujúceho obrancu Nádašdiho, ktorému zostal puk vo výstroji a vypadol presne pred Košarišťanom, kde striehol H. Ručkay. Ten poslal puk za brankára Liptákov – 1:0. Hostia robili veľa chýb v obrannom pásme, ale Nitrania ich nevedeli potrestať a trest prišiel v podobe vyrovnania. V 8. minúte vznikla pred Hartzellom skrumáž, v ktorej sa najlepšie zorientoval Spilar a vyrovnal na 1:1. Liptáci sa z vyrovnania dlho netešili, keďže už o minútu poslal domácich opäť do vedenia Luciani – 2:1. V 13. minúte nastrelil konštrukciu bránky H. Ručkay a hráči Nitry sa dožadovali videa, ale márne, skóre sa nezmenilo. V 18. minúte najskôr urobil veľkú chybu Hartzell, Kriška však ponúknutú šancu trestuhodne zahodil. Ten istý hráč svoje zlyhanie o pár sekúnd napravil a prekvapil dezorientovanú obranu domácich.V prvej polovici druhej tretiny diváci väčšie šance nevideli, obe mužstvá boli nepresné. Domácim v 30. minúte vrátil tretíkrát vedenie T. Mikúš. Následne Nitrania potvrdili presilovkové trápenie, keď mali k dispozícii viac ako minútovú početnú výhodu o dvoch hráčov, ale aj napriek obliehaniu bránky hostí ju nevyužili. Kým v prvej tretine nebol ani jeden vylúčený hráč, v druhej ich bolo až osem. Presilovú hru o dvoch hráčov mali aj hostia, ale brániaca trojica Nitry odolala.Na začiatku tretej tretiny zaujal čistý zákrok Pacalaja na Lucianiho. Hostia nastúpili do posledného dejstva s jednogólovým mankom, ktoré chceli zmazať, a z Nitry si odviezť aspoň bod, ale nedarilo sa im dostať domácich pod tlak. V 51. minúte mal na hokejke vyrovnanie B. Rapáč, zoči-voči Hartzellovi však neuspel. Nitrania bránili stredné pásmo a nepúšťali Liptákov do výhodných pozícií. Dvadsať sekúnd pred koncom skúsili hostia hru bez brankára, ale na výsledku sa už nič nezmenilo a domáci zvíťazili 3:2.XXXsa po troch prehrách chceli už konečne radovať z víťazstva a od úvodu za ním aj išli. Prvýkrát sa mohli tešiť po góle v presilovke, ktorú už v 19. sekunde vyrobil český obranca hostí Plášil a v 96. sekunde zápasu ju využil strelou spomedzi kruhov český útočník domácich Klimenta. V 5. minúte zostal ležať na ľade otrasený bývalý hráč Žiliny Novotný, ktorý pre problémy s pravým kolenom už do duelu nezasiahol. Hostia inkasovali opäť po svojej nevyužitej presilovke, keď v strede ľadu urobili chybu a Ondruš premenil na konci 9. minúty svoj nájazd na Kováča. Hral sa zaujímavý, rýchly hokej, v ktorom mali Žilinčania viac z hry, ale gólovo sa viac nevedeli presadiť.V úvode druhej časti hrali Novozámčania skrátenú presilovku, ale napriek snahe a dobrým zákrokom Tomeka sa im ju nepodarilo zužitkovať na kontaktný gól. Hra sa síce vyrovnala, domáci však mierny tlak hostí ustáli a v 27. minúte po ďalšej chybe hostí a úniku kanadského obrancu Poulina pridali tretí gól. Mohli pridať aj ďalšie, ale viackrát nenamierili presne a Kováč aj so šťastím svoju bránku uchránil. V 33. minúte mali domáci k dispozícii ďalšiu početnú výhodu, už po minúte si ju však sami pokazili zlým striedaním. A tak si minútovú presilovku o chvíľu zahrali aj hostia, ale bez gólového efektu. V 37. minúte Švihálek obišiel v strede klziska jedného z hostí, pri úniku na Kováča ho Prapavessis fauloval, ale nariadené trestné strieľanie český legionár domácich nepremenil. O dve minúty neskôr unikla v situácii 2 na 1 dvojica Handlovský a Holovič, druhý menovaný však ani na trikrát Kováča neprekonal.Do záverečnej tretiny mali hostia lepší vstup a v 42. minúte znížili zásluhou strely lotyšského obrancu Saliju od ľavého mantinelu. Novozámčania pridali na rýchlosti aj dôraze a častejšie sa dostávali pred Tomeka, lenže, vzadu otvárali priestor na rýchle protiútoky, čo v 47. minúte takmer potrestal Jurík. V polovici tretiny hrali Žilinčania presilovku, ale Kováč odolal všetkým pokusom a pretrpel aj ranu od Mikuša do svojej masky, po ktorej zostal na chvíľu otrasený. Nádeje hostí mohol po prečíslení pochovať Jurík, ale po Húževkovej prihrávke sám pred Kováčom vysoko prestrelil. Hosťom na góly nezostávalo veľa času, "vlci", navyše, súpera napádali už pri jeho rozohrávke. V 58. minúte mohol definitívne rozhodnúť opäť Jurík, tentoraz však trafil iba ľavú žrď Kováčovej bránky. Hostia sa 117 sekúnd pred koncom zápasu odhodlali k hre bez brankára, a napriek tomu, že zavreli domácich pred Tomekom, výsledok už neskorigovali. Žilinčania po druhý raz v sezóne zvíťazili a po prvý raz sa mohli tešiť aj so svojimi fanúšikmi.