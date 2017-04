Nitre sa vzdialila obhajoba titulu, Handzuš: Najťažší krok pred nami

Na snímke vľavo Michal Handzuš. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 21. apríla (TASR) - Dve zlé koncovky výrazne vzdialili hokejistov HK Nitra od obhajoby majstrovského titulu v Tipsport lige. Z mesta pod Zoborom si napokon po výsledkoch 2:3 a 1:2 vezú dva finálové body hráči HC'05 iClinic B. Bystrica, ktorí už v sobotu môžu na domácom ľade oslavovať zisk premiérového majstrovského titulu.Priebeh tretieho aj štvrtého finálového zápasu v Nitre bol v mnohých ohľadoch podobný. Domáci mali viac z hry, ale doplácali na efektivitu v zakončení. "Barani" sa držali vďaka tomu v zápase a v dvoch stretnutiach po sebe prišli tresty v najlepšej možnej chvíli. V treťom zápase otočili v záverečnej päťminútovke, vo štvrtom súboji im na to stačilo finálnych 90 sekúnd.vyjadril sa k priebehu štvrtého finálového zápasu útočník Banskej Bystrice Michal Handzuš.V niektorých pasážach tretej tretiny visel gól na vlásku, ale asi len málokto tušil, že sa zopakuje scenár zo stredajšieho duelu. Nitra totiž dovolila súperovi držať nádej až do samotného záveru, kedy už nezvládla nápor Banskej Bystrice. Krátko po vyrovnávajúcom góle prišiel ďalší direkt, na ktorý už nezostal čas zareagovať.povedal nitriansky útočník Marek Slovák.Dva podobné scenáre priblížili na jednej strane Banskú Bystricu k premiérovému majstrovskému titulu, na strane druhej postavili Nitru do ťažkej, no nie neriešiteľnej situácie. Odhodlanie v radoch úradujúceho majstra však aj napriek tesným prehrám nechýba.vyjadril sa kormidelník "corgoňov" Andrej Kmeč.Pred "baranmi" stojí už len jeden krok od majstrovských osláv pred svojimi fanúšikmi, ale história potvrdzuje, že práve posledný krok býva najťažší.myslí si Handzuš. Kľúčom podľa trénera Banskej Bystrice Vladimíra Országha bude koncentrovaný výkon jeho zverencov počas celého priebehu stretnutia:vravel Országh.