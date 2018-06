Nitrianska Arriva ruší od 1. júla dve diaľkové linky do Bratislavy

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Nitra 11. júna (TASR) - Spoločnosť Arriva ukončí od 1. júla tohto roka prevádzku dvoch diaľkových liniek. Od začiatku prázdnin prestanú premávať linky č. 406501 na trase Topoľčany – Nitra – Sereď – Bratislava a č. 407423 na trase Zlaté Moravce – Nitra – Sereď – Bratislava.informovala Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku.skonštatovala Helecz.Časť zrušených spojov bude Arriva Nitra vykonávať na prímestských linkách v úseku Zlaté Moravce – Nitra na linke č. 407410. Od 1. júla pôjde ranný spoj č. 55 zo Zlatých Moraviec o 7.50 h, do Nitry príde o 8.25 h. Spoj č. 52 bude odchádzať z Nitry o 8.40 h, príchod do Zlatých Moraviec bude mať o 9.15 h. Cestujúcim zo Zlatých Moraviec bude o 8.00 h k dispozícii aj spoj č. 57, ktorý do Nitry príde o 8.35 h.Spoje č. 57 a č. 58 budú premávať v pracovných dňoch, a to aj počas letných prázdnin. Popoludňajší spoj č. 68 vyrazí z Nitry o 12.50 h, príchod do Zlatých Moraviec bude mať o 13.25 h. Cestujúci zo Zlatých Moraviec budú môcť o 13.45 h nastúpiť na spoj č. 71, ktorý do Nitry príde o 14.20 h. Spoj č. 58 bude po novom odchádzať z Nitry o 15.25 h, do Zlatých Moraviec príde o 16.00 h. Spoje č. 52, č. 55, č. 68 a č. 71 budú premávať v pracovných dňoch, počas letných prázdnin však premávať nebudú.V úseku Topoľčany – Nitra bude od 1. júla zabezpečovať prímestskú dopravu linka č. 406405. Popoludňajší spoj č. 53 bude odchádzať z Topoľčian o 12.50 h, do Nitry príde o 13.45 h. Cestujúcim z Nitry bude k dispozícii aj spoj č. 52 s odchodom o 14.15 h, ktorý do Topoľčian príde o 15.10 h. Spoje č. 53 a č. 52 linky č. 406405 budú premávať v pracovných dňoch, a to aj počas letných prázdnin.