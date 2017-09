Nitrianska galéria odštartuje ďalší ročník besied so spisovateľmi

Na snímke Dado Nagy. Foto: TASR - Andrej Galica Na snímke Dado Nagy. Foto: TASR - Andrej Galica

Nitra 26. septembra (TASR) – Nitrianska galéria pripravuje 12. ročník Cyklu besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1... Projekt sa zameriava predovšetkým na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov.Cyklus besied trvá v Nitrianskej galérii od roku 2006. Moderátorom a spolutvorcom dramaturgie je od začiatku Dado Nagy. "Počas trvania projektu sa predstavilo množstvo popredných slovenských autorov, napríklad Kornel Földvári, Dušan Mitana, Pavel Vilikovský, Daniela Kapitáňová, Daniel Hevier, Jana Beňová, Michal Hvorecký, Daniel Pastirčák a mnohí iní," uviedla Lucia Vadelová z Nitrianskej galérie.Ako doplnila, tohtoročný cyklus besied sa začne 4. októbra, kedy sa čitateľom predstaví Štefan Chrappa, ktorý často vystupuje pod pseudonymom Pišta Vandal. V priebehu októbra sa budú môcť čitatelia pozhovárať aj so spisovateľom Jurajom Šebestom.V priebehu 12. ročníka Cyklu besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1...predstaví Dado Nagy aj spisovateľku Evu Luku, režiséra, scenáristu, herca a spisovateľa Laca Keratu, publicistku Denisu Fulmekovú a autora akčných a hororových príbehov Janka Išu.