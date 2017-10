Nitrianska MHD stále nemá dosť vodičov. Pomôcť majú šoféri z Ukrajiny

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 12. októbra (TASR) – Dopravný podnik Arriva Nitra, a.s., stále zápasí s nedostatkom vodičov autobusov. Problém trvá od začiatku júna a v septembri už dospel do štádia, že prepravca nie je v plnej miere schopný dodržiavať grafikon mestskej autobusovej dopravy.Cestujúci tak často čakajú na zastávkach na spoj, ktorý nakoniec nepríde. Podľa predstaviteľov Arrivy sa dopravný podnik snaží hľadať pracovníkov všade, kde sa dá. Za volant si však nechcú sadnúť nezamestnaní, Rómovia, ani pracovníci zo zahraničia. Dôvodom sú predovšetkým nízke platy, ktorých základná sadzba dosahuje sumu 500 až 550 eur.Nitrianska radnica spolu s dopravným podnikom preto prišli s dočasným riešením. Je ním náhradný grafikon mestskej hromadnej dopravy, v ktorom sa preriedil počet spojov pri niektorých linkách až o 40 percent.povedal primátor Jozef Dvonč.Ako zdôraznil, mesto prijalo viaceré opatrenia ešte v lete. Tým posledným je súhlas so zvýšením platov vodičov o 145 eur.vysvetlil Dvonč.Dočasný cestovný poriadok dnes mali na svojom rokovaní schváliť mestskí poslanci. Väčšine z nich sa však masívny výpadok spojov, predovšetkým v rannej špičke, nepáčil. Preto sa rozhodli o návrhu nehlasovať a hľadať na budúcom mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva iné riešenie.povedal Dvonč.Radnica plánuje v najbližších dňoch zvolať stretnutie s ďalšími, aj malými dopravcami a požiadať ich o pomoc.uviedol Dvonč.Všetky navrhované opatrenia na vykrytie spojov v nitrianskej mestskej hromadnej doprave by mali mať iba dočasný charakter. Arriva už avizovala nábor nových pracovníkov.uviedol Vladimír Šimko zo spoločnosti Arriva Nitra, a.s.