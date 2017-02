Nitrianska nemocnica rieši problém s anestéziológmi, môže už operovať

Ilustračné foto. Foto: archív Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave Ilustračné foto. Foto: archív Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave

Nitra 6. februára (TASR) – Zabezpečenie dostatočného počtu anestéziológov je jednou z kľúčových úloh, ktoré chce čo najskôr vyriešiť súčasný riaditeľ Fakultnej nemocnice v Nitre Kamil Koleják. Vo funkcii vystriedal koncom minulého roka riaditeľa Jozefa Valockého. Bolo to v období, v ktorom sa v Nitre pre akútny nedostatok atestovaných anestéziológov museli odkladať operácie. Podľa Kolejáka by sa mal tím špecialistov už čoskoro doplniť a nemocnica bude môcť fungovať v štandardnom režime."K dnešnému dňu máme 22 lekárov, z toho 12 atestovaných a v priebehu dvoch mesiacov nám pribudne ďalších šesť anestéziológov, čiže dostaneme sa k počtu 28. Tento počet ešte negarantuje, že budeme schopní vykonávať bez problémov všetky činnosti. Ale predpokladáme, že ďalším vzdelávaním a ďalšou špecializáciou týchto lekárov dosiahneme situáciu, v ktorej sa budeme cítiť komfortnejšie," povedal Koleják.Okrem zvýšenia počtu lekárov chce vedenie nemocnice zapracovať aj na stabilizácii, vzdelávaní a postupnom zvyšovaní kvality celého anestéziologického tímu. "Našou ambíciou nie je vykonávať jednoduché štandardné operácie. Ako fakultná nemocnica máme prirodzene povinnosť realizovať aj náročné operačné výkony. Podmienkou toho je aj špecializácia lekárov anestéziológov. Takže chceme smerovať k tomu, aby táto nemocnica vedela zabezpečovať svoje služby po kvantitatívnej, ale hlavne kvalitatívnej stránke," skonštatoval.Riešenie problémov s nedostatkom atestovaných anestéziológov si podľa Kolejáka vyžiada dlhší čas. Ako však zdôraznil, podstatné je, že sa už v nitrianskej nemocnici môžu vykonávať všetky štandardné zákroky. "Súčasný stav ale určite nevnímam ako optimálny. Stále sme v situácii, kedy by naši špecialisti chirurgovia dokázali generovať väčší počet výkonov a tiež náročnejšie zákroky. Všetko je však regulované práve počtom anestéziológov. Myslím, že veľkým krokom bude nástup šiestich lekárov a v lete zasa očakávame príchod absolventov, takže sa aspoň kvantitatívne doplní počet lekárov, aj keď je jasné, že lekár absolvent nie je pilierom nemocnice. Sú to však lekári, ktorí sa pripravujú a verím, že si postupne vychováme vlastných špecialistov," doplnil Koleják.