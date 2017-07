Nitrianska regionálna komora SOPK oslávila 25. výročie vzniku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 1. júla (TASR) – Spoločenským stretnutím členov, podnikateľov z Nitrianskeho kraja a zástupcov krajských i mestských samospráv si Nitrianska regionálna komora (NRK) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) pripomenula 25. výročie svojho založenia.povedal predseda NRK Viliam Ondrejka.Začiatok činnosti NRK SOPK sa datuje do obdobia existencie ČSFR, zriadená bola v decembri 1991 ako súčasť vtedy jestvujúcej Československej obchodnej a priemyselnej komory. Po delimitácii a po ustanovujúcom Valnom zhromaždení SOPK pôsobí od 1. júla 1992 ako Nitrianska regionálna komora SOPK. V súčasnej štruktúre SOPK pôsobí pre teritórium siedmich okresov Nitrianskeho kraja.zhodnotil začiatky riaditeľ NRK SOPK Miroslav Masarik. Vzdialenosti okresov, v ktorých komora v prvých rokoch pôsobila, bola dôvodom zriadenia kancelárie v Komárne. Tá zabezpečovala bližší kontakt aj s komorami nachádzajúcimi sa v prihraničnej oblasti Maďarska.V období transformácie ekonomiky a vzniku súkromných spoločností tieto často disponovali výrobnými kapacitami či technológiou, potrebovali však vybudovať nové výrobné programy, preto hľadali investičných a obchodných partnerov. Práve pri týchto aktivitách firmy oslovovali NRK SOPK. Tá v prvých rokoch svojho jestvovania uprednostňovala organizovanie odborných seminárov zameraných na otázky obchodného práva, zakladania spoločností, medzinárodného obchodu a technických problémov v zahraničnom obchode. Paralelne organizovala obchodné misie do zahraničia, obchodné rokovania so zahraničnými podnikateľmi na domácej a zahraničnej pôde, i prezentovanie podnikateľov.V prvých rokoch samostatnosti Slovenska nastal obrovský záujem o iniciovanie obchodných kontaktov so zahraničnými firmami predovšetkým zo západnej Európy. Obchodné ponuky na spoluprácu prichádzali priamo na regionálnu komoru.skonštatoval Masarik.Prvé medzinárodné kontakty začala NRK budovať s komorami zo susedských krajín. V ďalších rokoch boli postupne budované partnerské vzťahy s obchodnými komorami predovšetkým v Európe, ale aj vo svete. Medzi posledné aktivity patrí nadviazanie spolupráce s obchodnou komorou v Budapešti, kde bola v decembri minulého roku podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Obchodnou a priemyselnou komorou Peštianskeho kraja, krajského mesta Érd a NRK SOPK.