Nitrianske letné kúpalisko na Sihoti čaká na modernizáciu

Nitra 30. mája (TASR) – Letné kúpalisko v Nitre na Sihoti sa pripravuje na letnú sezónu. Jeho otvorenie je naplánované na sobotu 17. júna, otvoreniu predchádza čistenie kúpaliska, napúšťanie bazénov a ohrev vody. Podľa vedúceho prevádzky letného kúpaliska Jozefa Bubeníka potrvá letná sezóna minimálne do konca augusta, v prípade priaznivého počasia aj dlhšie.Nitrianske letné kúpalisko bude otvorené rovnako ako po minulé roky denne od 10. do 19.30 hodiny s výnimkou pondelka, kedy sa otvorenie posúva na 12. hodinu. Na kúpalisku pribudnú nové drevené ležadlá pri bazénoch, ďalšie významnejšie zmeny či investície nebudú. Dôvodom je plánovaná modernizácia kúpaliska. Na projektovú dokumentáciu schválili poslanci v tohtoročnom rozpočte 250.000 eur. Podľa predbežných prepočtov si investícia do modernizácie a prestavby vyžiada pri najlacnejšej verzii sumu takmer 13,5 milióna eur, pri najdrahšej alternatíve by sa náklady vyšplhali na vyše 16,8 milióna eur.Víťazný architektonický návrh počíta s vybudovaním nového vstupného priestoru do kúpaliska v severnej časti jeho areálu a tiež s vybudovaním lepšej dopravnej infraštruktúry a niekoľkých desiatok nových parkovacích miest. V dvoch nadzemných podlažiach vstupnej budovy sa má nachádzať bazénová hala s plaveckým, výukovým, oddychovým a relaxačným bazénom s atrakciami. Súčasťou budovy bude aj wellness a reštauračné zariadenia. S areálom kúpaliska bude budova prepojená výplavovým bazénom a oddychovými schodmi.