Nitrianskej nemocnici hrozí, že príde o dotáciu na výstavbu heliportu

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 31. mája (TASR) – Fakultná nemocnica v Nitre odstúpila od zmluvy s dodávateľom projektovej dokumentácie na výstavbu nového heliportu. Teraz bude musieť robiť nové výberové obstarávanie na dodávateľa. Dostala sa tak do časového sklzu, pre ktorý sa môže stať, že príde o dvojmiliónovú dotáciu od ministerstva zdravotníctva, ktorú musí minúť do konca tohto roka.Podľa hovorkyne nemocnice Tatiany Timkovej boli dôvodom na odstúpenie od zmluvy s pôvodným dodávateľom projektovej dokumentácie vážne nedostatky, ktoré by bránili realizácii diela.uviedla Timková.Podľa jej slov zatiaľ nie je dôvod obávať sa straty dotácie.vysvetlila Timková.Nemocnica už tento rok o jednu dotáciu prišla, keď nestihla minúť 300.000 eur, ktoré od ministerstva zdravotníctva získala na výstavbu nadzemného tunela, ktorý prepája nový liečebný pavilón a pavilón chirurgických disciplín.povedala Timková.Ako doplnila, nadzemný prepojovací tunel je natoľko dôležitou stavbou pre fakultnú nemocnicu, že bude jeho výstavbu realizovať zo svojich prostriedkov. Predbežný termín ukončenia výstavby je naplánovaný na september 2017.dodala Timková.