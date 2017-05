Nitrianski colníci odviedli do rozpočtu SR o takmer 25 mil. eur viac

Ilustračné foto.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 18. mája (TASR) - Nitrianski colníci zaznamenali nárast vo výbere DPH a spotrebných daní. Za prvé štyri mesiace tohto roka vybrali na cle, DPH a spotrebných daniach takmer 140 miliónov eur, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka viac o takmer 25 miliónov eur. Finančné prostriedky sú určené do štátneho rozpočtu SR a 80 % z cla ide do rozpočtu Európskej únie (EÚ).Na výške odvodov do štátnej pokladnice sa pozitívne prejavil zvýšený nárast dovozu tovaru z tretích krajín v spojení s kontrolnou činnosťou vykonávanou pri správe spotrebných daní, informoval hovorca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher.Colný úrad Nitra odviedol od začiatku tohto roku k 30. aprílu do štátneho rozpočtu SR a do rozpočtu Európskej únie 137.578.669 eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje celkový nárast vo výbere finančných prostriedkov o 24.399.052 eur. Najväčší nárast bol zaznamenaný u DPH pri dovoze tovaru, ktorý predstavoval 20.321.969 eur. Inkaso spotrebných daní dosiahlo 53,3 milióna eur, čo je oproti predchádzajúcemu roku vyšší výber o 3.552.129 eur.Za prvé štyri mesiace tohto roka prerokovali nitrianski colníci pri dovoze tovaru z tretích krajín 4951 colných vyhlásení s 15.309 tovarovými položkami. V rámci mobilného dohľadu vykonali kontrolu 7033 motorových dopravných prostriedkov, vykonávali 185 daňových kontrol a 560 miestnych zisťovaní v rámci správy spotrebných daní.