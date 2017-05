Nitrianski colníci zaistili 2500 falzifikátov za vyše 200.000 eur

Na snímke napodobneniny značkovej obuvy. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Nitra 3. mája (TASR) - Nitrianski colníci zaistili na juhu Slovenska viac ako 2500 kusov napodobenín značkového textilného tovaru a obuvi. Majiteľom ochranných známok by predajom tohto tovaru vznikla škoda, ktorá je predbežne odhadovaná na vyše 200.000 eur, informoval hovorca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher. Vodičovi z Poľska, ktorý podozrivý tovar prevážal, môže uložiť colný úrad pokutu od 3000 do 67.000 eur a zaistený tovar nechať prepadnúť v prospech štátu.Colníci zo štúrovskej stanice colného úradu Nitra zastavili vodiča úžitkového motorového vozidla poľskej poznávacej značky pri výkone cestných kontrol v obci Horné Semerovce v okrese Levice. Vodič tvrdil, že prepravuje tovar do Maďarska. Na výzvu colníkov nevedel predložiť žiadny doklad o nadobudnutí prepravovaného tovaru a preukázať jeho skutočný pôvod. „povedal Pacher.Colníci pri kontrole nákladného priestoru vozidla zistili, že sa v ňom nachádzajú textilné boxy naplnené odevnými výrobkami a obuvou, označenými logami renomovaných svetových módnych výrobcov, ktoré vykazovali znaky nepravosti. V prevažnej väčšine išlo o napodobeniny teplákových súprav, tričiek, nohavíc, košieľ a spodnej bielizne. Colníci vo vozidle našli celkovo 2594 kusov oblečenia a 24 párov obuvi, pri ktorých držitelia práva potvrdili, že ide o napodobeniny.Pred prípadným zničením zaisteného tovaru bude v ďalšom konaní colný úrad rozhodovať o možnosti jeho bezodplatného poskytnutia na humanitárne účely, a to po splnení zákonom stanovených podmienok. Samotný prevod zaistených napodobenín na humanitárne účely je podmienený jeho zdravotnou nezávadnosťou, čo posudzuje Slovenská obchodná inšpekcia. Podľa slov Pachera sa bude v každom prípade prihliadať na ochranu spotrebiteľa a trhu, ako aj na prísne zdravotné kritériá, ktoré musí tovar spĺňať. V prípade, že colný úrad v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou vyhodnotí, že tento tovar je vhodný na humanitárne účely, jeho ponuka bude pre verejnosť zverejnená na webovej stránke finančnej správy.