Bratislava 30. októbra (TASR) - Nitriansku fakultnú nemocnicu by mal viesť Marián Bakoš. Doteraz v jej rade riaditeľov pôsobil ako medicínsky riaditeľ, po novom má byť generálnym. Vyplýva to z výsledkov výberového konania, ktoré zverejnilo ministerstvo zdravotníctva. Bakoš sa o tento post uchádzal ako jediný. Okrem toho vyhral aj výberové konanie na medicínskeho riaditeľa.Bakoš tak vo funkcii nahradí Kamila Kolejáka, ktorý sa do výberového konania neprihlásil. Toho vedenie nemocnice poverilo od novembra 2016, keď odišiel dlhoročný šéf nemocnice. Jozef Valocký, ktorý je aj poslancom Národnej rady SR za Smer-SD, odišiel šéfovať Národnému onkologickému ústavu v Bratislave.Ministerstvo zdravotníctva pred pár dňami zverejnilo aj výsledky ďalších výberových konaní v štátnych nemocniciach. Svoje posty tento mesiac obhájili šéfovia trenčianskej aj žilinskej fakultnej nemocnice. Trenčiansku fakultnú nemocnicu naďalej povedie Marián Juruš, žilinskú Igor Stalmašek. Ministerstvo vyberalo aj šéfa Národnej transfúznej služby (NTS) SR, na jej čele ostáva Renáta Dundová.Začiatkom septembra i cez leto obhájili svoje posty viacerí šéfovia fakultných nemocníc.