Nitriansky hrad funguje od začiatku novembra v zimnom režime

Vstup na Nitriansky hrad, ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 3. novembra (TASR) – Nitriansky hrad funguje od začiatku tohto mesiaca v zimnom režime. Podľa riaditeľky neziskovej organizácie Castellum Veroniky Pleštinskej bude počas zimných mesiacov uzavretá katedrálna veža i kazematy, vstup do hradného areálu bude až do konca marca bezplatný. Dôvodom úprav otváracích hodín je nižšia návštevnosť hradného areálu počas zimných mesiacov.povedala Pleštinská.Nitriansky hrad navštívi ročne viac ako 60.000 návštevníkov. Prehliadka sprístupnených expozícií trvá približne hodinu. Počas zimného režimu bude Diecézne múzeum otvorené len počas víkendov od 10. do 15. hodiny, hradný areál a Katedrála – Bazilika sv. Emeráma budú sprístupnené denne do 16. hodiny. Do 8. novembra zostáva počas dušičkovej oktávy pre verejnosť sprístupnená kanonická krypta, ktorá od roku 1863 slúži ako miesto posledného odpočinku pre kanonikov Nitrianskej kapituly. Krypta vznikla z delostreleckej kazematy, ktorá sa nachádzala v severnom bastióne hradu. Vchod do nej je zakrytý kamennou platňou s krížom navrchu.