Nitriansky kraj investuje do škôl aj zariadení pre seniorov

Investície plánuje NSK aj vo viacerých domovoch sociálnych služieb. Ilustračná snímka Foto: TASR - Ján Lašák Foto: TASR - Ján Lašák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 8. februára (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) chce v roku 2017 investovať do modernizácie viacerých zariadení sociálnych služieb (ZSS) a školských objektov. Projekty zamerané na zateplenie a znižovanie energetickej náročnosti budov v hodnote viac ako jeden milión eur majú byť financované z dotácií Environmentálneho fondu.Ten vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí v decembri 2016. Kraj teraz musí stihnúť spracovať všetky projekty najneskôr do 15. marca.povedal predseda NSK Milan Belica.Z dotácií z Environmentálneho fondu plánuje kraj znížiť energetickú náročnosť objektov na dvoch stredných školách. Jeden projekt je vypracovaný pre Gymnázium v Šahách a druhý počíta s rekonštrukciou pavilónu 2 na Strednej odbornej škole polytechnickej v Zlatých Moravciach.Ďalšie investície majú smerovať na päť projektov v štyroch zariadeniach sociálnych služieb. Energetická náročnosť sa bude znižovať v pavilónoch D a E v ZSS Svetlo Olichov. K výmene strechy a zatepleniu dôjde v ZSS Jeseň života v Leviciach, v ZSS Nitrava v Nitre sa budú vymieňať okná a balkónové dvere a k modernizácii budovy dôjde aj v zariadení Vek nádeje v Nových Zámkoch.Pre postupné starnutie populácie chce kraj investovať do zariadení, ktoré sa starajú o seniorov aj v budúcnosti.doplnil Belica.