Nitriansky samosprávny kraj poskytne dotácie na cestovný ruch

Nitra 4. októbra (TASR) – Podnikatelia pôsobiaci v oblasti cestovného ruchu sa môžu do 15. októbra uchádzať o dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Podporu vo výške od 200 do 1800 eur môžu na budúci rok získať subjekty, ktoré pôsobia na území NSK a nemajú voči vyššiemu územnému celku žiadne neuhradené záväzky.Ako informoval Úrad NSK, dotácie sú určené predovšetkým na zvyšovanie návštevnosti kultúrnych a historických pamiatok, na rozvoj cestovného ruchu pri termálnych prameňoch, na vodnú turistiku a šport, či na pobyt v horách a lesoch. Kraj chce dotáciami podporovať aj rozvoj kongresového a veľtržného cestovného ruchu i agroturistiky s osobitným zreteľom na vinárstvo.V tomto roku Nitriansky samosprávny kraj (NSK) podporil desiatky projektov zameraných na cestovný ruch. V rozpočte kraja bolo pôvodne na tento účel vyčlenených 120.000 eur. Aby bolo možné poskytnúť dotácie proporcionálne do všetkých volebných obvodov podľa počtu ich obyvateľov, bola suma určená na podporu turizmu zvýšená na 189.000 eur.