Nitriansky súd rozhodol: V kauze Mariatchi padol trest

Bitka pred barom Maiatchi, záber z priemyselnej kamery. Foto: Youtube Foto: Youtube

Nitra 8. augusta (TASR) - Na šesť rokov a šesť mesiacov odsúdil Krajský súd v Nitre Jána Ď. za to, že 1. januára 2014 dokopal majiteľa baru Mariatchi. Vo štvrtok 3. augusta tým potvrdil rozhodnutie prvostupňového súdu.informoval hovorca súdu Mário Pivarči. O rozsudku ako prvý informoval denník SME.Ku skutku, za ktorý bol Ján Ď. odsúdený, došlo počas silvestrovskej noci v roku 2014. Ráno 1. januára niekto rozbil na bare Mariatchi okno. Potom, ako majiteľ podniku Radovan Richtárik vybehol von, stal sa obeťou viacerých útočníkov. Trestné stíhanie dvoch mužov bolo zastavené, ďalší z nich, František B. už bol odsúdený na ročný podmienečný trest. Ján Ď. bol odsúdený za to, že poškodeného pri útoku kopal do hlavy a do nohy.Pred súd sa ešte stále nedostal starší prípad, keď na bar Mariatchi a jeho hostí v októbri 2013 zaútočila skupina mužov s vyholenými hlavami. V tomto prípade bolo obžalovaných päť osôb. Jeden z nich, bývalý profesionálny vojak Tomáš S., sa k činu priznal a uzavrel s prokuratúrou dohodu o vine a treste. Za útok dostal pokutu 400 eur.Hlavné pojednávanie v tomto prípade sa malo začať v júni tohto roku, jeden z obžalovaných sa však na súd nedostavil, ospravedlňoval sa tým, že sa mu pokazilo auto. Súd vytýčil ďalší termín pojednávania na koniec septembra.