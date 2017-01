Nízke teploty budú na väčšine Slovenska aj v najbližších dňoch

Výstraha SHMÚ. Foto: SHMÚ Foto: SHMÚ

Bratislava 9. januára (TASR) - S nízkymi teplotami treba počítať takmer na celom území Slovenska aj v najbližších dňoch. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti na utorok 10. januára výstrahu druhého stupňa pre Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický kraj.Podľa meteorológov by mohla dosiahnuť teplota na niektorých miestach - 20 až - 24 stupňov Celzia. Očakávaný mráz je totiž v danom ročnom období a oblasti zriedkavý a predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Prvý výstrahový stupeň zatiaľ platí pre niektoré oblasti Bratislavského, Trnavského a Košického kraja. Do rána by tu mali teploty dosiahnuť miestami - 15 až - 20 stupňov Celzia. V stredu 11. januára by podľa predbežných predpovedí malo na väčšine územia ešte prituhnúť, meteorológovia odhadujú miestami mrazy do - 27 stupňov Celzia.Hydrologické výstrahy platia až do odvolania pre viaceré toky na severe stredného a východného Slovenska.V súčasnosti by mali byť zjazdné všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, ako aj cesty I., II. a III. triedy, rovnako zjazdné by mali byť aj horské priechody. Slovenská správa ciest však na webovom portáli zjazdnost.sk upozorňuje vodičov na zvýšené riziko vytvárania snehových jazykov, námrazy a poľadovice. Snehové jazyky a záveje sa tvoria na cestách v okresoch Snina, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Martin, Turčianske Teplice a Brezno, ale aj na horskom priechode Besník. Na zľadovatený sneh si treba dávať pozor na niektorých cestách v okolí Žiliny, Budatína, Belej, Prievidze, Turčianskych Teplíc, Krupiny, Martina, Bánoviec nad Bebravou, Jalovca, Nitrianskeho Pravna, Senohradu či Partizánskeho. Cesta III. triedy medzi Liptovským Hrádkom a Liptovskou Porubou je uzavretá pre padajúce konáre.Pozor by si mali dávať vodiči aj v Kláštore pod Znievom, kde je podľa portálu vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity.