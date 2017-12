Nízke teploty robia niektorým zvieratám radosť, iné zas potrápia

Ilustračná snímka Foto: TASR Ilustračná snímka Foto: TASR

Bratislava 26. decembra (TASR) – Nízke teploty počas zimných mesiacov môžu potrápiť okrem ľudí aj niektoré druhy zvierat, ide napríklad o exotické vtáctvo, ktoré sa nachádza najmä v zoologických záhradách. Iné živočíšne druhy majú zas z takého počasia radosť. Pre TASR to uviedla riaditeľka Zoologickej záhrady v Bratislave Miloslava Šavelová."Už na jeseň robíme prípravu na zimu a takzvane začíname zazimovanie. Zvieratá, ktoré pôvodne žili v teplých oblastiach, chodia von len v čase obeda, aj to len na chvíľu. Zvieratám, ktoré sú z nášho biotopu, nízke teploty a mráz nerobia problémy," priblížila riaditeľka zoologickej záhrady. Exotické vtáctvo, ktorému robia nízke teploty najväčšie problémy, je zazimované vo vykurovaných priestoroch.Chladné počasie niektoré druhy zvierat vyslovene potešia. Podľa Šavelovej ide napríklad o pandu červenú. "Aj ťavy dvojhrbé privítajú takéto chladné počasie, pretože v takomto biotope žijú. Samozrejme, ťava jednohrbá, to je už iné. Tá potrebuje teplo a von by išla len na chvíľočku," povedala.Niektoré zvieratá sú zazimované a zimu prespia, ide napríklad o korytnačky. "Presne vieme, komu čo robí dobre alebo zle a tomu je prispôsobený ich denný režim," povedala. Ako doplnila, u mnohých druhov je zmenená aj kŕmna dávka z letnej na zimnú.Šavelová zároveň poznamenala, že so zmenou počasia by mali rátať aj návštevníci zoologickej záhrady. "Niekedy, keď prídu ľudia veľmi zavčasu alebo ku koncu otváracích hodín, mnohé zo zvierat už nevidia, pretože sa nachádzajú vo vnútornej časti," uzavrela.