Nízki Peruánci sa dánskeho dynamitu neboja

Reprezentanti Peru, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

C-skupina, 1. kolo:



PERU - DÁNSKO, sobota 16. júna, 18.00 SELČ, Saransk (Mordovia Arena)

hlavný rozhodca: Bakary Gassama (Gambia)



predpokladané zostavy:



Peru: Gallese - Advincula, Ramos, Rodriguez, Trauco - Tapia, Yotun - Carrillo, Farfan, Cueva - Guerrero

Dánsko: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen - Kvist, Delaney - Poulsen, Erikssen, Sisto - Jörgensen

Saransk 16. júna (TASR) - Sobotňajší duel C-skupiny na 21. MS v Rusku medzi futbalistami Peru a Dánska postaví proti sebe mužstvá s jedným z najnižších, resp. najvyšších výškových priemerov na turnaji. Okrem tejto štatistickej zaujímavosti je však dôležitejšie, že hneď už táto konfrontácia významne rozdá postupové karty pri očakávanej dominancii Francúzov, resp. pozícii outsidera pre Austráliu. Tí sa v sobotu stretnú v prvom súboji skupiny v Kazani (12.00 SELČ).Juhoameričania majú výškový priemer mužstva len 178 cm, ich dánsky súper 185 cm.citoval oficiálny web FIFA útočníka Edisona Floresa.citovala agentúra DPA stredopoliara Pedra Aquina. Peru sa bude môcť v saranskej Mordovia Arene spoľahnúť aj na kapitána Paola Guerrera. Tridsaťštyriročnému útočníkovi, ktorý má dopingové patálie, totiž švajčiarsky súd umožnil štartovať na šampionáte. Tým sa výrazne zdvihla morálka tímu a Guerrero potvrdil jeho dôležitú úlohu pre tím dvoma gólmi v predposlednom prípravnom zápase do siete Saudskej Arábie. Pôvodne mu medzinárodný Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne zakázal štart, lebo mal v októbri 2017 po zápase kvalifikácie MS 2018 na pôde Argentíny pozitívny test na benzoylekgonín, čo je metabolit kokaínu. Tvrdil, že len užil kontaminovaný čaj a nesnažil sa o zvýšenie výkonnosti. Dostal trest 14 mesiacov. Najvyšší súd však odložil začiatok trestu, keď prihliadol aj na podporu bývalého hráča Bayernu Mníchov a Hamburgu zo strany súperov na šampionáte. Kapitáni Francúzka, Dánska i Austrálie Hugo Lloris, Simon Kjaer a Mile Jedinak podpísali list, v ktorom žiadali FIFA, aby umožnila peruánskemu lídrovi hrať v Rusku.Už päťnásobný účastník záverečných turnajov Peru sa na šampionát vracia po dlhej 36-ročnej absencii. Naposledy hralo v roku 1982 v Španielsku a vypadlo v skupine. V Mexiku 1970 a v Argentíne 1978 postúpilo zo skupiny. Jeho tréner Ricardo Gareca sa môže oprieť aj o ďalšieho bundesligového veterána Jeffersona Farfana. "La Blanquirroja" môžu rátať aj so silnou podporou fanúšikov, až okolo 40.000 z nich nabralo kurz do Ruska.dodal Aquino.Dáni pod vedením trénera Ageho Hareideho ťahajú sériu 15 oficiálnych zápasov bez prehry. V generálke na MS zvíťazili nad silným Mexikom 2:0. Ich najväčšou hviezdou bude Christian Eriksen. Tvorca hry Tottenhamu Hotspur strelil v 78 medzištátnych zápasoch 22 gólov. Šesťdesiatštyriročný Hareide vie, že sila Peru stojí na Guererrovi.povedal tréner Dánska a dodal: "Peru sme videli v ich prípravných zápasoch. Proti Švédom mali problémy a očakávame, že budú hrať rovnako aj proti nám. Majú dobrú obranu podobne ako my a nedostávajú veľa gólov. Sú dobrí v protiútokoch a majú rýchlych a silných hráčov."Dáni pred štyrmi rokmi na MS v Brazílii chýbali. Senzačný majster Európy z roku 1992 postúpil na MS piatykrát. Má svoju ofenzívnu silu, o post "deviatky" bojujú útočník Ajaxu Amsterdam Kasper Dolberg a Nicolai Jörgensen z Feyenoordu Rotterdam.povedal Dolberg.Zápas povedie ako hlavný rozhodca Bakary Gassama z Gambie, výkop je o 18.00 SELČ a v priamom prenose ho bude vysielať RTVS na Dvojke.