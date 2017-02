Nižného potešila atmosféra v tíme, ďalšia prehra v penaltách mrzí

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Svetová liga, A-skupina:



Nemecko - Slovensko 9:8 po 5 m hodoch (1:2, 1:1, 2:2, 1:0)

Góly SR: Kolárik 2, Marek Tkáč 2, Zaťovič.



Zostava SR: Hoferica, J. Úradník - J. Zaťovič, Vidumanský, Nedbal, M. Úradník, Bielik, Maroš Tkáč, Marek Tkáč, Furman, Patrik Tkáč, Kolárik, Molnár.



Priebežná tabuľka A-skupiny:



1. Srbsko 4 3 1 0 0 61:38 11

2. SLOVENSKO 4 1 0 2 1 45:46 5

3. Nemecko 4 0 2 0 2 39:46 4

4. Rumunsko 4 1 0 1 2 37:52 4



Ďalší program Slovenska v A-skupine Svetovej ligy:



14. marca 2017, Slovensko - Rumunsko

11. apríla 2017, Srbsko - Slovensko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stuttgart 15. februára (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle sa z nemeckého Stuttgartu vrátili s prehrou 8:9 po 5-metrových hodoch. Vo svojom štvrtom zápase vo Svetovej lige tak nenadviazali na víťazstvo 10:7 nad týmto súperom, no naďalej ostávajú na priebežnej druhej priečke za suverénnym Srbskom. Tréner Nižný sa musel v Nemecku zaobísť bez viacerých skúsenejších hráčov, no po zápase ocenil prístup a atmosféru v tíme.Slovenský tím bol v tesnom náskoku takmer po celý zápas, no v záverečnej štvrtine oň prišiel, a aj preto sa, podobne ako v predošlom zápase proti Srbsku, muselo rozhodovať až v penaltách.zhodnotil zápas tréner Peter Nižný.Ten mal v Stuttgarte premiéru v pozícii hlavného trénera SR, keďže tréner Antonio Esteller nedávno z osobných dôvodov skončil. Nahradil ho práve Nižný, ktorý bol Estellerovým asistentom, no prípravu na zápas Svetovej ligy mu sťažovala skutočnosť, že mu z rôznych dôvodov zo zostavy vypadlo niekoľko hráčov základnej zostavy. Šancu tak dostali mladíci, ktorí nesklamali.poznamenal tréner Peter Nižný pre TASR.