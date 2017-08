Nižný Hrušov má svetoznámu rodáčku aj relikvie Jána Pavla II.

Na snímke vchod do Múzea Anny Lesznai v Nižnom Hrušove 4. augusta 2017 Foto: TASR/Michaela Zdražilová Foto: TASR/Michaela Zdražilová

Obecná knižnica má dlhoročnú tradíciu, o čitateľov nemá núdzu

V obci sú aktívne viaceré organizácie

Turista nájde v obci náučný chodník i viacero kultúrnych pamiatok

Obec chce byť atraktívna aj pre mladých ľudí

Nižný Hrušov 5. augusta (TASR) – Nižný Hrušov vo Vranovskom okrese inšpiroval v minulosti maliarku, spisovateľku a političku Annu Lesznai, ktorá v miestnom kaštieli prežila 54 rokov. Na počesť slávnej rodáčky zriadili v obci múzeum. Širokej verejnosti približuje jej život, prácu, ale aj diela.Iniciátorom vzniku múzea je Jaroslav Krajňák. Jedným z dôvodov, prečo sa ho rozhodol založiť, je fakt, že epochu grófov v dedine po druhej svetovej vojne pochovali. Celý ich životopis však poznal z rozprávania svojich rodičov. Po roku 1990 začal skupovať artefakty, ktoré pochádzali z kaštieľa. Návštevníci tu nájdu množstvo výtvarných diel Lesznai i jej priateľov. Objavia tam tiež jej literárnu tvorbu či ilustrácie.Anna Lesznai, vlastným menom Amália Moscovitzová, sa v Nižnom Hrušove narodila v roku 1885. Po prvý raz sa vydala v 17 rokoch. Z prvého manželstva, ktoré trvalo len rok, mala syna Karola. Venoval sa fotografovaniu.spomenul s tým, že na tejto tvorbe stavala aj v budúcnosti v Spojených štátoch amerických, kde zo strachu pred fašistami emigrovala v roku 1939.uviedol Krajňák. V roku 1867 získal šľachtický predikát Zempléni. Vlastnili kaštieľ i priľahlé panstvo už od roku 1872. Súčasťou ich pozemkov bola aj obrovská záhrada, tzv. Kerta.spomenul.V kaštieli, ktorý dnes chátra, sa okrem vzácneho nábytku nachádzala aj knižnica, obsahovala 7000 zväzkov. Podarilo sa z nich zachrániť len veľmi málo. "Keď prišli Rusi a bola zima, začali nimi kúriť. Ostatnú časť vraj vyhodili do studne v záhrade," priblížil Krajňák s tým, že niekoľko ich je v Maďarsku, zvyšok si ľudia po smrti jej syna Karola rozobrali.doplnil.Na Slovensku vie verejnosť o Anne Lesznai len veľmi málo. Podľa Krajňáka však bola celosvetovo uznávanou osobnosťou. Keďže bola veľmi vzdelaná, pôsobila vo vysokej politickej sfére.vysvetlil s tým, že k tomu bola ešte aj veľmi dobrým človekom. "Každú nedeľu napr. rozdávala deťom, ktoré išli z kostola, cukríky z Viedne. A nielen to. Pomáhala aj ľuďom v biede, keď im napr. zhorela strecha," zaspomínal na šľachetnosť rodáčky. Zomrela v New Yorku v roku 1966. Pochovaná je v Maďarsku.Kaštieľ v Nižnom Hrušove vo Vranovskom okrese bol kedysi známy aj rozsiahlou knižnicou, ktorá obsahovala 7000 zväzkov. História tej obecnej siaha až do roku 1931. Stálym čitateľom ponúka približne 4000 kníh.Ako TASR informovala Slávka Boguská, ktorá obecnú knižnicu spravuje, záujem o literatúru zo strany obyvateľov stále pretrváva. Knižničný fond každoročne obnovujú.vymenovala.Pri výbere nových kníh rozhodujú najmä čitatelia. Snažia sa ju dopĺňať tak, aby bola zaujímavá pre všetky vekové kategórie. "Niektorí majú radi detektívky, mladšie ročníky zamilované romány. Tínedžeri sa zaujímajú napr. o čarodejnice, ale v popredí sú aj historické romány," priblížila Boguská s tým, že pre zatraktívnenie a zviditeľnenie knižnice organizujú aj rôzne podujatia. "Marec - mesiac knihy je už tradičný. Vystavujeme pri tejto príležitosti nové publikácie. Sprievodný program je spojený s recitáciou, hrou na hudobný nástroj a tematicky zameranou výstavou. Každý rok máme zaujímavého hosťa," spomenula. Ďalšou akciou je Celé Slovensko číta deťom. "Realizujeme to vždy na inom mieste v obci pre deti materskej a základnej školy preto, aby spoznávali Nižný Hrušov," doplnila.Knižnica v obci nikdy nemala vlastnú budovu. Jeden čas sídlila v kaštieli, ale aj v kultúrnom dome. V súčasnosti sa nachádza v priestoroch obecného úradu. Momentálne ju navštevuje viac ako 100 čitateľov. Za mimoriadne prispievanie k tomu, aby bolo čítanie dôležitou súčasťou voľnočasových aktivít, získala obecná knižnica vlani aj ocenenie od Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou.Knižnica v Nižnom Hrušove má dlhoročnú tradíciu, ktorá je nepriamo spojená aj so spomínanou súkromnou knižnicou v miestnom kaštieli. Pôvodné knihy sa však odtiaľ pre potreby obecnej knižnice nezachovali. Ako TASR informoval starosta obce Ján Fenčák, časť zväzkov si Anna Lesznai, ktorá v kaštieli žila, vzala so sebou do Maďarska, kam utiekla v roku 1939 zo strachu pred fašistami, keďže boli Židia. Neskôr emigrovala do USA.uzavrel.Život v Nižnom Hrušove vo Vranovskom okrese spestruje aj činnosť viacerých organizácií. O tom, že je o ne záujem, svedčí aj počet ich členov. Futbalistov je 70, dobrovoľných hasičov 30 a aktívnych dôchodcov 122.Futbalový klub má v obci svoju tradíciu už od roku 1947. Zastúpené sú všetky vekové kategórie od prípravky, žiakov, dorastencov až po dospelých.priblížil pre TASR obecný poslanec a predseda kultúrno-športovej komisie Miroslav Kužma. Z Nižného Hrušova vzišli podľa jeho slov napr. Ján Leško, ktorý bol reprezentantom SR do 21 rokov, momentálne je vo Francúzsku.doplnil.Citeľný nie je v obci len rozvoj futbalu.povedal Kužma s tým, že v priestoroch futbalového ihriska sa mu snažia poskytnúť podmienky na tréning, preto tu vybudovali klietku na vrh guľou, oštepom a diskom.dodal.Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) funguje v obci 25 rokov.uviedol pre TASR predseda DHZ Peter Marjov s tým, že sú nápomocní nielen v Nižnom Hrušove, ale aj v okolitých obciach. Ročne absolvujú približne desať výjazdov k požiarom. Vekové rozhranie členov je od 15 približne do 40 rokov.zdôraznil.Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Nižnom Hrušove je aktívna vo viacerých oblastiach.informoval TASR jej predseda Juraj Barkóci. Začiatkom roka je to napr. bál, na jar akcia pre záhradkárov, kde sa učia rezať a tvarovať ovocné dreviny.priblížil.Medzi sezónne akcie patrí maľovanie kraslíc či výroba rôznych ozdôb. Na populárnej Zemplínskej ostrej kose pracujú počas celého roka. V lete organizujú okrem iného tzv. pochod k hrušovským krížom, počas ktorého spoznávajú tunajšiu prírodu.spomenul Barkóci. Dôchodcovia využívajú aj možnosť vzdelávania.uzavrel.Turista nájde v Nižnom Hrušove v okrese Vranov nad Topľou náučný chodník, pozrieť si môže aj kostoly, ktoré patria k národným kultúrnym pamiatkam, ale aj historickú budovu miestneho kaštieľa.Tá je spätá s osobnosťou maliarky, spisovateľky a političky Anny Lesznai, ktorá v ňom strávila väčšiu časť svojho života. V súčasnosti však objekt chátra po tom, čo ho v roku 2015 poškodil požiar. Ako pre TASR uviedol starosta Ján Fenčák, obec sa snaží nájsť finančné zdroje na jeho opravu, aby mohol slúžiť verejnosti.Nižný Hrušov je spätý aj s náboženským turizmom. V rímskokatolíckom kostole, ktorý oslávi v budúcom roku storočnicu, sa nachádzajú relikvie sv. sestry Faustíny a Jána Pavla II.spomenul starosta. V gréckokatolíckom chráme sú zas uložené relikvie blahoslaveného mučeníka Metoda Dominika Trčku.Turisticko-náučný chodník "ponúka návštevníkom obce nenáročné spoznávanie okolitej prírody. "V našom lese sa nachádza zhruba 25 identifikovaných mohýl, ktoré sme v roku 2015 spojili chodníkom. Začína sa v centre obce, prechádza rôznymi zaujímavými miestami cez les, mohyly až k rybníku," priblížil desať kilometrov dlhú trasu Fenčák s tým, že je určená aj pre začiatočníkov.doplnil.Veľmi dôležitou súčasťou obce bol v minulosti most cez rieku Ondava, ktorým bol Nižný Hrušov prepojený s Dlhým Klčovom. Samospráva momentálne pracuje na jeho obnove. Nadväzuje naň totiž okrem iného ďalšia aktivita spojená s rozvojom cestovného ruchu. Ide o cyklotrasu Ondava, ktorá by mala v budúcnosti spájať Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Ukrajinu.Nižný Hrušov v okrese Vranov nad Topľou chce byť atraktívny aj pre mladých ľudí. Samospráva sa preto snaží realizovať viacero investičných aktivít, ktoré k tomu dopomôžu. Pre TASR to uviedol starosta obce Ján Fenčák.priblížil. Prioritou je tiež infraštruktúra.spomenul. Samospráva investuje aj do obecného majetku. Momentálne prebieha rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu, v ktorom je aj sídlo materskej školy. Získala na to financie z eurofondov.vymenoval aktivity Fenčák.Pustiť by sa chceli tiež do rozvoja športového areálu. Okrem futbalového a volejbalového ihriska či klietky na vrh guľou, oštepom a diskom tu plánujú vybudovať aj atletickú dráhu či pieskové doskočisko.poznamenal s tým, že by pre nich chceli zrealizovať výstavbu požiarnej zbrojnice, keďže techniku majú uskladnenú len v náhradných priestoroch.V obci sa rozvíja aj zamestnanosť. Ľudia tu pracujú v čokoládovni, poľnohospodárstve, ale aj v obecnom podniku Catering Hruška.spomenul starosta s tým, že majú za sebou už rok činnosti.Za dôležité považujú v obci obnovenie mosta cez rieku Ondava, ktorý by opätovne spojil Nižný Hrušov s Dlhým Klčovom. Postaviť ho majú z častí bývalého bratislavského Starého mosta. Momentálne je uskladnený v Prešove. Jeho výstavba je zahrnutá aj do akčného plánu.poznamenal Fenčák s tým, že by sa tak skrátila doba cestovania napr. do Michaloviec, ale aj z Humenského a Vranovského okresu do Košíc.