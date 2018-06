Nižšia DPH na ubytovacie služby môže rozpočet pripraviť o 25 mil. eur

Na archívnej snímke podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júna (TASR) - Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na 10 % pri ubytovacích službách v cestovnom ruchu by mohlo znamenať pokles príjmov v štátnom rozpočte približne o 25 miliónov eur. Na utorkovej tlačovej konferencii strany Smer-SD to uviedol podpredseda strany a minister financií Peter Kažimír.konštatoval Kažimír. Zníženie DPH na ubytovacie služby v turizme presadzuje vládna strana SNS. Podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica je na tomto kroku dohoda vo vládnej koalícii.doplnil Fico. Myslí si, že to bude ďalšie významné opatrenie v podpore cestovného ruchu. Pripomenul tiež podporu lyžiarskych zájazdov a pobytov v prírode, ktoré zaviedla predchádzajúca vláda Smeru-SD. Podľa Fica takýto krok ocenili mnohé subjekty v turizme, pomáha im to predovšetkým v období mimo sezóny.Okrem zníženej 10-% DPH na ubytovacie služby presadzuje SNS aj zavedenie rekreačných poukážok. Tie by mali fungovať na podobnom princípe ako stravné poukážky. Mali by byť do výšky 500 eur ročne, z toho by 55 % hradil zamestnávateľ a zvyšok zamestnanec. Boli by však na princípe dobrovoľnosti. Obe tieto opatrenia by sa mali dostať do legislatívneho procesu v septembri tohto roku a účinnosť by mali mať navrhnutú od januára 2019.