Nižšie náklady a vyššie ceny ropy výrazne znížili stratu ConocoPhillip

Houston 3. februára (TASR) - Americká ropná spoločnosť ConocoPhillips oznámila stratu aj za 4. štvrťrok minulého roka, v porovnaní s koncom roka 2015 sa však prudko znížila. Zároveň oznámila rast tržieb, prvý od roku 2014, v ktorom sa začal postupný pokles cien ropy. K zlepšeniu výsledkov prispeli v súčasnosti vyššie ceny ropy a nižšie náklady.ConocoPhillips uviedla, že za 4. kvartál minulého roka predstavovala jej strata 35 miliónov USD (32,38 milióna eur), čo na akciu znamená 3 centy. V rovnakom období predchádzajúceho roka dosiahla až 3,45 miliardy USD (2,78 USD/akcia). Strata na akciu po úprave o jednorazové položky dosiahla 26 centov, omnoho menej než v rovnakom období predchádzajúceho roka, keď strata dosiahla 90 centov. To je zároveň podstatne lepší výsledok, než očakávali analytici. Tí počítali so stratou na akciu na úrovni 42 centov.Pod lepšie výsledky za do veľkej miery podpísalo zníženie nákladov. Ropný koncern oznámil, že prevádzkové náklady klesli vo 4. kvartáli medziročne o 21,5 %.Tržby sa zvýšili o 7,2 % na 7,25 miliardy USD. To predstavuje prvý rast tržieb od 2. štvrťroka 2014. Napriek tomu ale v tomto ukazovateli firma nesplnila očakávania ekonómov, ktorí počítali s rastom tržieb na 7,30 miliardy USD.Vyššie tržby na druhej strane umožňujú firme mierne zvýšiť kapitálové výdavky. Tie by podľa plánov ConocoPhillips mali tento rok dosiahnuť 5 miliárd USD.