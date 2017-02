NKÚ bol na kontrole u ombudsmanky. Toto zistil

Na snímke verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 11. februára (TASR) – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR identifikoval viaceré systémové nedostatky v činnosti Kancelárie verejnej ochrankyne práv (KVOP) Jany Dubovcovej, a to z hľadiska hospodárskeho a finančného riadenia, ale aj nastavenia vnútornej kontroly, ktorá je často realizovaná len formálne. Informovala o tom hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.NKÚ predstavil v piatok (10.2.) výsledky kontroly, ktorú zaradil vlani do plánu šéf úradu Karol Mitrík na základe požiadavky Dubovcovej. Bola zameraná na hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu, a to za roky 2012 až 2015. Mnohé systémové nedostatky identifikované v oblasti hospodárskeho a finančného riadenia boli zapríčinené častými personálnymi zmenami.ozrejmila hovorkyňa NKÚ. Niektoré skutočnosti identifikované kontrolórmi nebolo možné verifikovať s obdobím pred rokom 2012. Dokumenty buď neexistovali, alebo noví zamestnanci nevedeli vysvetliť súvislosti.Nedostatky boli odhalené napríklad pri nesprávnom zaradení majetku za viac ako 173.000 eur či nesprávnom odpisovaní majetku v sume viac ako 24.000 eur.uviedla Bolech Dobáková.NKÚ preveril aj dodržiavanie zmlúv za prenájom administratívnych priestorov, ako aj zmeny súvisiace s presťahovaním kancelárie. Do 31. marca 2015 kancelária využívala priestory súkromného vlastníka. Pri tomto nájme kontrolóri upozornili na porušenie zákona o účtovníctve. Vo viacerých prípadoch k faktúram za nájom a služby neboli doložené relevantné doklady preukazujúce správnosť výpočtu fakturovaných cien.Kontrolóri odhalili nedostatočne fungujúci vnútorný kontrolný systém vo vzťahu k hospodárnemu, efektívnemu, účinnému a účelnému nakladaniu s verejnými financiami a majetkom. Konštatovali znaky formálnosti pri realizácii predbežnej aj následnej finančnej kontroly a rezervy v účinnosti vnútorného kontrolného systému. Poukázali na to, že KVOP používané interné predpisy nepremietali zmeny v legislatíve. Ako príklad dobrej praxe označili riešenie ombudsmanky, ktorá našla pre KVOP vhodnejšie priestory v budove na Grösslingovej ulici v Bratislave.reagoval na informáciu NKÚ poradca pre médiá a komunikáciu KVOP Ján Glovičko.uviedol.V záverečnej správe NKÚ podľa Glovička sa nekonštatuje žiadne čerpanie verejných prostriedkov v rozpore s účelom ich použitia, ani ich nehospodárne využitie či vznik škody.ozrejmil.Vysvetlil, že pri oprave zisteného nesúladu bol majetok doúčtovaný na zodpovedajúci majetkový účet, pričom sa ukázalo, že pri tejto oprave a aj neskôr pri zaraďovaní nového majetku v hodnote 16.000 eur boli nesprávne aplikované postupy účtovania rozpočtových organizácií. Z tohto dôvodu bol novozaradený majetok nesprávne - pomalšie odpisovaný.zdôraznil Glovičko.Uviedol, že nájomnú zmluvu, ku ktorej sa vzťahujú prípady faktúr, v ktorých kontrola konštatovala porušenie zákona o účtovníctve, uzatvorilo so súkromným vlastníkom priestorov bývalé vedenie kancelárie v roku 2007. Kontrolované faktúry obsahovali podľa neho správne označenie obdobia a celkovú sumu za štvrťrok, ktorá bola určená v súlade s platnou zmluvou.Tvrdením o nedostatočne fungujúcom kontrolnom systéme v Kancelárii VOP kontrolóri podľa Glovička popierajú vlastnú prácu z roku 2011.vysvetlil, prečo nebol dôvod na jeho zmenu.NKÚ na základe výsledkov kontroly odporučil KVOP prijať účinné, systémové opatrenia. Závery z kontroly dostanú pre informáciu parlamentný výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, výbor pre financie a rozpočet, predseda vlády a minister financií, informovala hovorkyňa NKÚ. Podľa Glovička predloží Kancelária VOP opatrenia do 17. februára.uzavrel.