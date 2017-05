NKÚ: Daňové licencie mohli priniesť do štátneho rozpočtu viac financií

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 2. mája (TASR) - Daňové licencie mohli podľa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR priniesť do štátneho rozpočtu viac peňazí. Keby totiž daňové úrady postupovali dôslednejšie, podľa kontrolórov mohol byť príjem z licencií vyšší.NKÚ SR to skonštatoval po tom, ako ukončil kontrolu na Finančnom riaditeľstve SR, ktorá bola zameraná na postup správcu dane pri výbere daňových licencií od právnických osôb.V roku 2014 bola podľa úradu priznaná výška daňových licencií z podaných daňových priznaní 104,1 milióna eur, v roku 2015 sa znížila na 96,1 milióna eur.Kontrola však zistila, že daňové úrady nepostupovali podľa zákona, keď za roky 2014 a 2015 nevyzvali viac ako 44.000 daňových subjektov na podanie daňového priznania v náhradnej lehote.uviedla hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.Podľa zistení kontrolórov tak došlo k výpadku príjmov štátneho rozpočtu v minimálnej výške 38,2 milióna eur, keďže daňovú licenciu aspoň v jej minimálnej výške 480 eur do rozpočtu neodviedlo 79.498 právnických osôb založených pre účely podnikania.Zároveň v roku 2014 ďalších vyše 9000 právnických osôb podalo daňové priznanie, ale nezaplatilo daňovú licenciu vo výške 6,7 milióna eur a za rok 2015 to bolo 15.000 právnických osôb, ktoré nezaplatili licencie v objeme 11,2 milióna eur.Súčasne kontrolóri upozornili na to, že daňové úrady nekonajú dostatočne v prípade začatia daňového exekučného konania, aby vymáhali daňové licencie.vysvetlila hovorkyňa.NKÚ SR si pritom myslí, že správca dane musí aktívne chrániť záujmy štátu, úzko spolupracovať s daňovými subjektmi a poskytovať im poučenie o ich povinnostiach.dodala Bolech Dobáková.Kontrolóri preto finančnej správe odporučili operatívnejšie monitorovať nadväznosť procesných úkonov pri správe dane z príjmov právnických osôb.uviedla hovorkyňa.Kontrola zistila problémy aj v súvislosti s nedostatočným personálnym krytím.vysvetlila Bolech Dobáková.