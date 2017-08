NKÚ: Exvedenie Najvyššieho súdu hospodárilo rozšafne a diskriminačne

Štefan Harabin, archívne foto. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) – Na Najvyššom súde (NS) SR pod vedením Štefana Harabina sa v rokoch 2009 a 2010 nakladalo s verejnými prostriedkami nehospodárne. K takémuto podozreniu dospel Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), ktorý na podnet samotného súdu zrealizoval kontrolu zameranú na hospodárenie a nakladanie s verejnými prostriedkami.Najvýraznejšie zistenia kontrolóri identifikovali pri nakladaní s financiami určenými na odmeňovanie zamestnancov. Oficiálne dokumenty podľa hovorkyne NKÚ Daniely Bolech Dobákovej nespĺňali všetky zákonné náležitosti, a zároveň ani nezohľadňovali kritériá definované Sudcovskou radou NS.priblížila hovorkyňa v dnešnej tlačovej správe.Kontrolóri NKÚ zistili, že odmeny sudcov boli vyplatené v mimoriadne širokom rozpätí s niekoľkotisícovými rozdielmi, a to od 50 eur do 30.000 eur, čím predseda súdu nerešpektoval zásadu rovnakého zaobchádzania, ako aj právo sudcu nebyť diskriminovaný. Dvaja sudcovia, ktorí nastúpili do zamestnania 1. októbra 2010, dostali najvyššiu vyplatenú odmenu v hodnote 30.000 eur po dvoch odpracovaných mesiacoch.Niektorí sudcovia, ktorým bola v roku 2010 vyplatená odmena 50 eur, resp. žiadna, sa listom obrátili na Sudcovskú radu NS so žiadosťou, aby im bola poskytnutá ochrana práv a oprávnených záujmov sudcov NS SR. Odmenu 50 eur piati sudcovia vrátili do pokladne súdu. Touto formou diskriminácie sudcov sa zaoberal aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorý konštatoval porušenie práv sudcu.informovala Bolech Dobáková. V roku 2009 mal Štefan Harabin odmeny vo výške 40.000 eur, v roku 2010 vo výške 73.000 eur.Uvedené odmeny boli Sudcovskou radou a vtedajšou ministerkou spravodlivosti Vierou Petríkovou priznané za mimoriadne výsledky dosiahnuté pri riadnom a včasnom plnení povinností orgánu riadenia a správy súdov. Podľa zistenia NKÚ však neboli vecne zdôvodnené.uviedla Bolech Dobáková.V tejto súvislosti podľa nej vyvstáva aj otázka, či vzhľadom na krátky časový úsek medzi jednotlivými rozhodnutiami (december 2009, máj a júl 2010) vôbec môžu byť pracovné výsledky opakovane mimoriadne.doplnila hovorkyňa NKÚ.Vysoké odmeny boli podľa zistení NKÚ vyplácané aj niektorým zamestnancom. V 16 prípadoch boli v celkovej sume 94.300 eur (priemerne 5894 eur na jedného) vyplatené vysoké odmeny zamestnancom v štátnej službe krátko po vzniku ich pracovného pomeru. Na NS neodpracovali ani 12 mesiacov.dôvodí Bolech Dobáková.V rokoch 2011 až 2015 boli odmeny novelou zákona o sudcoch zrušené. Opätovne sa odmeny sudcom dostali do zákona od roku 2016. Na základe kontrolných zistení a vlastného poznania kontrolovaného subjektu NKÚ odporučil Najvyššiemu súdu zvážiť možnosť podania podnetu na orgány činné v trestnom konaní vo veci identifikovaných rizík pri poskytovaní odmien na súde v období rokov 2009 až 2010.