NKÚ: Nemocnica sv. Michala nenakupuje techniku efektívne

Bratislava 3. novembra (TASR) - Nemocnica svätého Michala v Bratislave neefektívne obstaráva zdravotnícku techniku a iné tovary a služby. Vyplýva to z výsledkov tretej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) v zdravotníctve, jeho pracovníci sa bližšie pozreli na roky 2011 až 2015.NKÚ nie je jediný, ktorý na neefektívnosť nákupov nemocnice upozornil. Nedávno tak urobil aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) po podnete od Nadácie Zastavme korupciu.Vo výsledkoch kontrol NKÚ upozornil, že pri deviatich tendroch podal ponuku len jeden uchádzač, ktorý sa stal aj víťazom.uviedla hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.Najvyšší kontrolný úrad sa stotožňuje i s výčitkami ÚVO. Aj ten kritizoval tender za takmer 23 miliónov eur, cez ktorý nemocnica nakúpila zdravotnícku techniku spolu s bežným vybavením či IT technológiami, pretože to malo obmedziť hospodársku súťaž.Ani podľa NKÚ to nebolo hospodárne a tiež v súlade s nediskrimináciou uchádzačov." povedala Bolech Dobáková.Nemocnica svätého Michala podľa NKÚ obstarala za sledované obdobie spolu 25 prístrojov v hodnote nad 100.000 eur, zatiaľ čo ostatné transformované nemocnice 16 zdravotníckych prístrojov s cenou vyššou ako 50.000 eur.Kontrolóri tiež upozornili, že hospodárenie väčšiny transformovaných nemocníc sa končilo ziskom, výnimku však mala tvoriť práve Nemocnica sv. Michala. Výsledky jej hospodárenia boli počas celého kontrolovaného obdobia záporné (kumulovaná strata viac než 17,7 mil. eur).NKÚ tvrdí, že výrazný nárast nákladov má síce objektívne dôvody a súvisia s výstavbou nemocnice, no z výsledkov vyplýva, že pri efektívnom hospodárení mohol byť výsledok priaznivejší.Nemocnica sv. Michala mala i vysokú nákladovosť zdravotníckych výkonov, vyplýva z kontrol. Na 100 eur poskytnutej zdravotnej starostlivosti vynaložila 192 eur, čo je takmer dvojnásobok. Treba tu zmeniť systém cenotvorby zdravotníckych výkonov, upozornil NKÚ. Chýbajú mu jasné pravidlá v stanovovaní cien, potrebu zmeny vidí aj v definovaní oprávnených nákladov na jednotlivé výkony.Nemocnica sv. Michala spadá pod ministerstvo vnútra. Dlhodobo odmieta pochybenia pri nákupoch. Nákup cez jedného dodávateľa v prípade tendra za 23 miliónov eur odôvodnilo i časovou tiesňou. Riaditeľ nemocnice Marián Križko povedal, že viaceré časti vybavenia sú podľa neho špičkové, preto i cena je vyššia.Na nákup zdravotníckeho vybavenia sa nedávno pozrel aj Inštitút zdravotnej politiky. Nezdal sa mu predražený,. Je však možné diskutovať o tom, či je takéto vybavenie v nemocnici potrebné, uviedol inštitút koncom minulého roka.