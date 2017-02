NKÚ: Obrana pri nákupe áut a oprave vrtuľníkov hospodárila neefektívne

Na archívnej snímke vrtuľník MI-17 vzdušných síl OS SR. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. februára (TASR) - Ministerstvo obrany pri nákupe automobilovej techniky v hodnote takmer 570.000 eur nezachovalo princíp hospodárnosti a efektívnosti a tým nedodržalo zákon o rozpočtových pravidlách. Neefektívnosť zistili kontrolóri aj v súvislosti s modernizáciou dvoch vrtuľníkov Mi-17 v hodnote viac ako šesť miliónov eur.Vyplýva to zo záverov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá bola zameraná na hospodárenie a nakladanie s majetkom štátu pri budovaní Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR). Kontrolná akcia sa uskutočnila na Ministerstve obrany SR za obdobie rokov 2014–2015 a jej cieľom bolo okrem iného preveriť systémovosť v procese budovania OS SR.Zo správy vyplýva, že ministerstvo obrany napríklad v roku 2013 nakúpilo nákladné autá za 569.112 eur. Technika nebola v rokoch 2013 až 2016 zaradená do užívania v armáde. Namiesto toho bola označená ako prebytočná a neskôr daná do výpožičky ministerstvu vnútra do 31.12.2016.uvádzajú kontrolóri v záverečnej správe.dodáva NKÚ.Ďalší prípad sa týka modernizácie dvoch vrtuľníkov Mi-17 v hodnote viac ako šesť miliónov eur. Prvý stroj opravovala spoločnosť, ktorá nebola držiteľom typového osvedčenia, čoho dôsledkom bolo, že modernizovanému vrtuľníku nebol vydaný certifikát, na základe ktorého malo byť vystavené osvedčenie o jeho letovej spôsobilosti. Ministerstvo za takúto modernizáciu uhradilo 2.506.196 eur.Pri oprave druhého vrtuľníka Mi-17 kontrolóri zistili neefektívne vynaloženie 3.968.870 eur. Cieľom opravy stroja bolo vrtuľník modernizovať a uschopniť ho na lietanie. Vrtuľník však nakoniec skončil demontovaný na náhradné diely a drak.NKÚ v správe ďalej upozorňuje na nedodržiavanie záväzkov OS SR voči NATO.uvádzajú kontrolóri.Rezort obrany má podľa Bielej knihy MO SR ambíciu dosiahnuť v roku 2020 podiel výdavkov na úrovni 1,60 percenta.dodal NKÚ.