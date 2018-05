NKÚ: Osobná zodpovednosť sa v štátnej správe takmer neuplatňuje

Karol Mitrík, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 27. mája (TASR) - Vyvodzovanie osobnej zodpovednosti aj s finančnou sankciou sa v podmienkach štátnej a verejnej správy takmer neuplatňuje. Upozornil na to predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Karol Mitrík, ktorý v parlamente informoval o minuloročnej kontrolnej činnosti NKÚ.Vyvodzovanie zodpovednosti je pritom podľa NKÚ jeden z nástrojov, ako predchádzať opakovaniu chýb, ktoré sú výsledkom zlyhania či pochybenia jednotlivca a nejde o chybu systému. Ako príklad, kde by sa mala vyvodiť zodpovednosť, uviedol NKÚ Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA), ktorá čelí kauze agrodotácií.vysvetlil hovorca NKÚ Marek Papajčík.Podľa NKÚ už dnes existujú možnosti na uplatňovanie vyvodzovania zodpovednosti, ale neuplatňujú sa.doplnil v reakcii na otázku, či by sa nemal prijať napríklad zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu. Taký návrh už v parlamente bol, ale neuspel.Mitrík poslancov v parlamente informoval, že NKÚ uskutočnil vlani 33 kontrol, preveril takmer 300 subjektov verejnej správy, zistil 2245 nedostatkov vrátane porušení zákonov. Podal 16 trestných oznámení, 13 podnetov na Úrad pre verejné obstarávanie a 20 podnetov na ministerstvo financií. Zo správy tiež vyplývajú vážne nedostatky v príprave projektov, čo podľa NKÚ ohrozuje čerpanie eurofondov.