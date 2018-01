NKÚ plánuje 23 kontrol, pozrie sa aj na hospodárenie v lesoch

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 9. januára (TASR) - Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov, hospodárenie v slovenských lesoch či financie smerujúce do prezbrojenia alebo stav ciest druhej a tretej triedy. To sú niektoré z oblastí, na ktoré sa chcú v roku 2018 zamerať kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ).Na tento rok má úrad podľa jeho predsedu Karola Mitríka naplánovaných spolu 23 kontrolných akcií. Malo by sa tiež vypracovať šesť predbežných štúdií a tri analytické správy.Pripravená je teda napríklad veľká prierezová kontrola, ktorá sa týka služieb dôchodcom.avizoval Mitrík. Kontrolóri okrem iného preskúmajú, ako sa realizuje národná stratégia vo vzťahu k seniorom či ako ju premietajú samosprávy do svojich činností. A teda, ako je systém pripravený nielen v súčasnosti, ale aj do budúcna.V oblasti zdravotníctva by sa NKÚ chcel zamerať aj na liekovú politiku a v prípade školstva by to mala byť oblasť výskumu, vývoja a inovácií. Kontrolóri sa napríklad zamerajú na praktickú realizáciu projektov, ktoré sa viažu na vedecké parky či výskumné centrá. Čiže ako prijímatelia uskutočňujú jednotlivé projekty, ale tiež aj to, ako si riadiaci orgán plní úlohu kontrolóra a dozerá na tieto projekty.NKÚ má zároveň v pláne preveriť aj hospodárenie v slovenských lesoch. A to nielen v štátnom podniku a jeho odštepných závodoch, kontrolóri sa totiž pozrú aj do vybraných samospráv, ako hospodária s lesmi.opísal Mitrík.Kontrolóri preveria aj finančné prostriedky, ktoré smerujú do armády, napríklad na prezbrojenie. Po prvý raz by mal NKÚ prekontrolovať aj Sociálnu poisťovňu, konkrétne jej hospodárenie v správnom fonde. Ide teda o finančné prostriedky, ktoré poisťovňa využíva na svoje bežné fungovanie.Pod ešte väčší drobnohľad kontrolórov by sa mali v roku 2018 dostať aj cesty druhej a tretej triedy a rizikové úseky na nich. Podľa Mitríka to nie je nová akcia, keďže kontrolóri už približne rok pracujú na predbežnej štúdii z tejto oblasti. V rámci nej zmapovali stav týchto ciest z dostupných zdrojov a po schválení analýzy chcú časť z nej zverejniť. NKÚ si chce však túto analýzu overiť aj v praxi, preto pôjde tieto údaje verifikovať.