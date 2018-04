NKÚ: Pri modernizácii verejných prístavov na Dunaji sú výrazné rezervy

Na snímke lode kotvia v osobnom prístave na rieke Dunaj v Bratislave 25. apríla 2018. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 27. apríla (TASR) - Verejné prístavy na Dunaji majú výrazné rezervy pri modernizácii. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Kontrolóri upozorňujú na neštandardné vlastnícke vzťahy a nečerpanie eurofondov, ktoré výrazne brzdia rozvoj prístavov, ako dôležitej súčasti vodnej dopravy.Kontrola spoločnosti Verejné prístavy v rokoch 2014 až 2016 sa týkala plnenia strategických zámerov rozvoja spoločnosti. Ukázalo sa, že v rozpore so stanovami sa valných zhromaždení nezúčastňovali všetci členovia predstavenstva ani dozornej rady.upozornil NKÚ.Základný problém pre rozvoj, modernizáciu a využitie finančných zdrojov je v súčasnom nastavení vlastníckych vzťahov medzi spoločnosťou Verejné prístavy a súkromnou spoločnosťou Slovenská plavba a prístavy.upozornil NKÚ.Výdavky na modernizáciu verejných prístavov situovaných na Dunaji tiež presahujú súčasné možnosti spoločnosti.tvrdí NKÚ.NKÚ má výhrady aj k tomu, že v oblasti strategického smerovania spoločnosti neboli splnené úlohy rozvoja verejných prístavov a niektoré aktivity boli realizované so značným oneskorením.uviedol NKÚ.Úrad tiež upozorňuje na to, že vzniká otázka efektívnosti a účinnosti použitia nielen národných, ale aj európskych zdrojov. Kontrolóri v závere minulého roka informovali, že rezort dopravy napríklad za tri dokumenty súvisiace so stratégiou rozvoja verejného prístavu v Bratislave, ako aj s analýzou vodnej dopravy, uhradil spoločnosti Deloitte viac ako pol milióna eur.dodal NKÚ.